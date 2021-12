Dos policías manejaban borrachos y se quedaron dormidos en medio de la ruta

“Llamame al 911, estoy en Aguas Verdes. Estaba parado en el medio de la ruta un (Peugeot) 206, lo saqué andando y le dije 'tirate al costado de la ruta a dormir', y no sabés, van de una banquina a otra”. El audio del empleado de la autopista AUBASA, y el video que filmó, no dejan dudas: lo que no sabía por entonces es que se trataba de dos policías de la Bonaerense.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informaron este domingo que todo sucedió en Navidad, cuando un empleado de la autopista detectó a los dos policías bonaerenses que circulaban en estado de ebriedad por la Ruta Provincial 11, en cercanías a la localidad de Aguas Verdes, en el Partido de la Costa.

“El chabón no sabés cómo está, miraba el volante y no ponía en marcha el auto”, le cuenta el empleado de AUBASA al compañero al que le pide que llame al 911. Mientras tanto, filma toda la secuencia: incluso cuando con su grúa se pone a la par del coche y se ve cómo ambos ocupantes del Peugeot 206 verde agua están dormidos, y el coche detenido en el medio de la calzada.

“Ey, flaco, están en el medio de la ruta”, le grita y no obtiene respuesta ni movimiento de los dos ocupantes del coche.

Según la información oficial, personal de AUBASA detectó que el auto en el que viajaban se quedó parado en el medio de la ruta, y al acercarse, comprobaron que estaban dormidos. Luego de pedirles que se ubiquen en la banquina para no poner en peligro a los demás conductores, volvieron a dormirse.

El test de alcoholemia a ambos agentes realizado por la Policía Vial arrojó como resultado 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre en el conductor, casi el cuádruple de lo permitido; y 1,32 gramos de alcohol por litro de sangre en el acompañante.

“Por este motivo, la ANSV organismo del Ministerio de Transporte de la Nación, pidió la suspensión inmediata de la licencia de conducir de ambos policías”, detallaron desde el organismo.

“Cuando alguien se pregunte cuáles son los efectos del alcohol al volante, en las imágenes está la respuesta. No hace falta tener la cantidad de alcohol en sangre que tenían los dos policías, basta solo con tomar una copa para poner en riesgo la vida propia y la de otras personas”, dijo el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Por lo pronto, el proyecto de Ley de Alcohol Cero al volante, elaborado e impulsado por la ANSV, está en la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados a la espera de debate parlamentario.