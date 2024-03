El desafío de unir todos los esfuerzos para enfrentar la suba de casos de violencia de género

En el marco de la Conmemoración del 8M, desde la recientemente creada Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal de Violencia Familiar y de Género de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia se vienen llevando a cabo acciones en torno a la Violencia de Género.

La titular del área de violencia Dra. Alejandra Antonino explicó “Cuando estos conflictos llegan a la justicia, la violencia ya está enquistada y los protagonistas ya están entrampados en un círculo de repetición del que no pueden o no saben cómo salir. Por ello el mayor desafío es aunar todos los esfuerzos que se hacen desde todos los sectores y articular nuestras intervenciones en forma simultánea, para no revictimizar y para que las mismas sean más eficaces. Desde la justicia estamos trabajando para ofrecer una respuesta civil y penal articulada, coordinando con el ejecutivo, para afinar cada vez más nuestras intervenciones, ya que detrás de cada delito hay un conflicto familiar subyacente que, si bien requiere ser analizado desde distintas ópticas, debe tratarse como un todo” añadió la Fiscal Dra. Alejandra Antonino.

Al respecto la Fiscal señaló, “el gran desafío, es lograr una repuesta interinstitucional coordinada, y que la Corte de Justicia, tiene este tema en su agenda y ha estado promoviendo reuniones entre los distintos sectores, a los fines de mejorar la articulación intra e interinstitucional”.

Distrito Este

En el marco de la redistribución de los distritos penales el notable aumento de las denuncias y tomando un solo sector se informa que desde el 1 de diciembre de 2023 hasta el 5 de marzo de 2024, la Fiscalía en lo Penal de Violencia Familiar y de Género, fue consultada e impartió directivas para la instrucción de 440 denuncias, las cuales el 33% corresponden a lesiones calificadas por haber mediado relación de pareja y/o por haber sido cometidas en contexto de género, el 9% a lesiones leves entre personas vinculadas por relaciones familiares, 5% a abusos sexuales ,el 18% a amenazas, el 2% a coacciones, el 6% a violaciones de domicilio, y el 4% a desobediencias judiciales.

Desde la Fiscalía se informó que el 24% de las causas se remitió a los Juzgados de Familia, por tratarse de hechos que, si bien no constituían delito conforme al Código Penal, encuadraban en alguno de los tipos y/o modalidades de violencia previstos por la Ley de Violencia local, N°5434. Cabe destacar, que la estadística, corresponde solamente a las causas ingresadas en el DISTRITO ESTE, donde tiene competencia la Fiscalía especializada.