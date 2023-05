El fiscal pidió prisión efectiva para un ex violento

En la mañana de ayer a partir de las 10:30, en el recinto de la Cámara Penal N°2, dio continuidad el juicio en contra de Sergio Contini (38), quien comenzó a ser juzgado la semana pasada por dos graves amenazas, una de ellas con un arma blanca a su expareja. Si bien el imputado llegaba en libertad al juicio, el martes de la semana pasada al finalizar la audiencia el fiscal Víctor Figueroa solicitó la detención, en virtud del temor fundado en la víctima hacia su acusado.

Trasladado por personal policial Contini ingresó a la sala y, tras ser abierta la audiencia por el juez Javier Herrera, se escuchó en el recinto a la joven víctima, quien a líneas generales ratificó el contenido de las denuncias que llevaron a su ex ante la justicia, aún cuando señaló que en el primer hecho de amenazas, su ex no había utilizado ningún tipo de arma para intimidarla.

Luego se escuchó a la psicóloga que asiste a la mujer, quien habló del daño que sufre la víctima, consecuencia de los acontecimientos que son juzgados.

Concluida la ronda de testigos, el juez le dio la palabra al fiscal Figueroa para que expusiera su alegato. Manteniendo la imputación de dos hechos de amenazas, el representante del Ministerio Público pidió una pena de un año de prisión efectiva con prisión preventiva. Es decir, que en caso de resolver el juez de igual manera a lo peticionado por el fiscal Contini sea trasladado al penal de Miraflores y comience a cumplir la pena una vez que la condena quede firme. Luego alegó la defensa del imputado.

Tras escuchar los alegatos de las partes, el juez pasó a un cuarto intermedio para hoy, cuando dará a conocer el veredicto de sentencia.

El 22 de octubre del año 2022, Contini mantuvo una discusión con la víctima, Y.D., donde tomó un cuchillo y apuntándole la amenazó diciendo “me voy a liberar de Uds.”, para luego sacarle el teléfono celular y tirárselo al suelo, provocando la rotura de este. Al inicio del juicio, Contini se abstuvo de declarar ante el juez Javier Herrera.