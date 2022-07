El fiscal Vehils Ruiz recomendó conceder la prisión domiciliaria a Edgar Bacchiani

Este lunes el fiscal federal de la causa contra la financiera de Adhemar Capital, Rafael Vehils Ruiz, emitió un dictamen en el que afirma que se debe denegar el pedido de la defensa en el que se solicita la excarcelación de Edgar Bacchiani. Sin embargo, considera que el CEO puede cumplir la condena en su domicilio.

Además sostuvo que los demás imputados no deberían ser beneficiados con la misma medida, ya que, aunque responden al mismo delito que el empresario, este demostró en todo momento la intención de pagar e incluso cumplió con el pago a algunos de sus acreedores, mientras que "otros acusados no solo no demostraron intención de cumplir con los inversores afectados, sino que además no brindaron colaboración alguna en la causa".