El fotógrafo acusado de abusar sexualmentede una adolescente deberá regresar al penal

Juan José Tapia Vázquez, más conocido como “Jhonys Juanes”, volverá al penal de Miraflores, luego de ocho meses de libertad. Hasta el cierre de esta edición, las fuentes judiciales consultadas indicaron que no se había aún materializado la orden de detención.

En septiembre del año 2019, el juez de Control de Garantías, Rodolfo Maidana, no hizo lugar a la solicitud de prisión preventiva del, por ese entonces, fiscal de Instrucción N° 3, Dr. Javier Herrera, y le otorgó la libertad a Tapia Vázquez, quien llegaba acusado del delito de abuso sexual sin acceso carnal y abuso sexual con acceso carnal. En esa oportunidad, el magistrado declaró la nulidad parcial del delito de abuso sexual sin acceso carnal, por lo que el fiscal debía reformular el hecho y proseguir en consecuencia, además de dictar la nulidad de uno de los hechos por los que estaba acusado Juan José Tapia Vázquez: “Con respecto al delito de abuso sexual con acceso carnal, no se ha hecho lugar al pedido de prisión preventiva, por cuanto se ha demostrado que el acceso carnal no se ha consumado” expresó en aquel momento Maidana, quien dispuso también la inmediata libertad del fotógrafo, quien se encontraba detenido en el penal de Miraflores desde mediados del mes de junio.

Durante la mañana del miércoles, el tribunal de la Cámara de Apelaciones, integrado por los jueces Juan Pablo Morales, Edgardo Álvarez y Raúl Héctor Da Pra, llevó a cabo la audiencia por el fallo dictado por el juez Maidana, en el que dejaba en libertad a “Jhonys Juanes”. El fiscal apeló sus dichos dictamente y, finalmente ayer, los magistrados del Tribunal de Alzada dieron a conocer el veredicto. Según explicaron voceros de la causa, dos de los tres jueces resolvieron revocar el fallo dictado por el juez de no confirmar la prisión preventiva al fotógrafo y ordenar su inmediata detención, entendiendo que hay probabilidad de participación en el hecho endilgado del acusado.

La orden de detención fue girada a las autoridades competentes quienes, según trascendió hasta el cierre de esta edición, no habían logrado aún materializarla. En los primeros días de junio del año pasado, el fotógrafo se ofreció a llevar a su casa a una adolescente de 15 años, a quien conoció en un boliche del Alto Fariñango. Antes de llegar al domicilio, el sujeto abusó sexualmente a la chica, para luego abandonarla en un descampado.