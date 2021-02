El gobernador recibió a la mamá y el juicio sería en abril

A nueve días de cumplirse el primer aniversario por el homicidio y femicidio de Brenda Micaela Gordillo, su mamá, María Espeche fue recibida hoy a las 11.00 de la mañana por el primer mandatario de la provincia Licenciado Raúl Jalil en el Centro de innovación Tecnológica, donde actualmente funciona la Casa de Gobierno.

Según expreso Espeche a LA UNION ella pudo contarle al Gobernador el dolor que vive desde que perdió a su hija como así también decirle que lo único que busca es justicia.

“Me dejo muy tranquila. Dijo que va hacer todo lo posible para que el juicio sea transparente”

Por otro lado contó además, que a las 8.30 de la mañana el Presidente del Tribunal de la Cámara penal N 1 Dr. Fernando Esteban y el Decano Mauricio Navarro Foressi la recibieron en el edificio judicial.

“Sali muy conforme de la reunión. Los jueces me escucharon y solo les pedi como madre que quiero que el asesino de mi hija este en la sala del juicio para poder verlo. Me explicaron que actualmente por las medidas sanitarias en prevención el Covid 19 las audiencias se están realizando a través de videoconferencias, pero que se evaluará la situación llegado el momento del debate”, expreso.

Asimismo resalto el compromiso expresado por los magistrados al momento de manifestarle, según recordó, que “darán prioridad a la causa de su hija y que no permitirán dilación en el proceso”. Si bien, no le dieron una fecha certera de cuando sería posible llevar adelante el debate oral y publico, Espeche indicó “ Me dijeron que de aquí a dos meses se podría realizar el juicio, es decir en el mes de abril; pero no me dieron un día concreto”.

“Solo quiero que se haga justicia por lo que le hizo Naim a mi hija. Porque creo que habían otras formas de solucionar las cosas, si es como él dice. Mi hija no se merecía todo lo que le hizo. Y se lo voy a preguntar en el juicio, por eso quiero que éste presente porque, porque le hizo todo eso a mí Brenda”, finalizó.