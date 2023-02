El gobierno porteño presiona por las pistolas taser, pero Casa Rosada solo avalaría su uso en grupos especiales de seguridad

En medio de la polémica que desató el asesinato de una policía de la Ciudad de Buenos Aires en la estación Retiro -por parte de un hombre que le quitó el arma y empezó a los tiros en medio de una discusión con un empleado del subte- el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se mostró a favor del uso de las pistolas Taser pero con algunos condicionamientos.

“Yo tengo una posición asumida de que sí, pero solo para los grupos especiales como GEOP y G1 de la Policía Federal y, eventualmente, con Albatros y Alacranes en Prefectura y Gendarmería”, señaló Fernández al ser entrevistado en Radio 10.

Al justificar las razones precisó que, en muchas ocasiones, cada vez que los efectivos realizan allanamientos o ingresan a un lugar son recibidos con un enfrentamiento: “En esos casos, lo que deben hacer es sacar su arma de fuego, y lo más probable es que frente a frente con una Taser puedan intentar frenar la situación sin tener que quitarle la vida a una persona”.

Estas declaraciones se producen luego de que el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D' Alessandro, le exigiera al gobierno nacional que tomara un determinación al respecto luego del crimen de la oficial Maribel Salazar. El crimen de la policía Maribel Salazar volvió a poner en agenda el debate por el uso de las pistolas Taser

“¿Cuántas tragedias vamos a tener que lamentar por culpa de este capricho ridículo? ¿Hasta dónde va a llegar esta irresponsabilidad de querer cagarles la vida a los porteños porque no votan chorros? ¿Qué van a inventar ahora?”, tuiteó el funcionario porteño. Y agregó: “Las armas no letales son una herramienta clave para cuidar a la gente, la mayoría de los países del mundo las usan. La mezquindad política no puede ser más importante que la vida de las personas”.

Al respecto, Fernández dijo que “hay que encontrar alternativas” para prevenir estas situaciones pero descartó que las Taser sean utilizadas tanto por la policía de la Ciudad como la Bonaerense. “Yo no me escondo del tema. Estamos haciendo los trámites para comprar pistolas nuevas pero solo para grupos especiales”, insistió.

Esta mañana, otro de los que se expresó sobre el tema fue el Jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, quien manifestó su enojo contra el Presidente por demorar la importación y el uso de esas pistolas. Las pistolas Taser permiten neutralizar a los delincuentes sin matarlos

Al respecto, el ministro de Seguridad aclaró: “Cuando entró el gobierno de Alberto modificó un protocolo y esas armas compradas oportunamente las tiene el ANMAT. Hay que encontrar una alternativa para que se defina cómo tiene que ser su uso porque los grupos especiales con una Taser puedan poner en caja a una persona sin lastimarla”.}En ese contexto, Miguel recordó que “el gobierno nacional apeló una sentencia que lo obligaba a expedirse en 30 días sobre el uso de las Taser” y que “hace dos años” que el gobierno porteño “viene reclamando la importancia y el gobierno viene apelando sistemáticamente”.

“Cuando lees los argumentos de la apelación son una burla, una vergüenza. Se refieren a la pandemia, que todavía seguimos en pandemia y que no tenemos recursos presenciales. Esto refleja mucho de la filosofía que hay detrás del kirchnerismo en materia de seguridad. Es un ataque a la policía en favor de los delincuentes, como lo fue liberar delincuentes en pandemia”, sentenció el Jefe de Gabinete de la Ciudad en una entrevista en Radio Rivadavia.