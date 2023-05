El hijo de Karina se pronunció, tras recibir la trágica noticia: "Tuve las ilusiones de que no fueras vos"

El hijo de Karina Chazarreta, Cristian Ortega, se pronunció tras la confirmación de la identidad de los restos óseos encontrados en la zona norte de la ciudad. En una declaración en redes sociales Cristian expresó su profundo dolor al enterarse de la noticia, "Hoy nos dieron la noticia más triste de todas, la cual no quería que llegara. Por parte de la Fiscalía nos confirmaron que la muestra de A.D.N, la cual nos sacaron a mi hermano y a mí, dió como resultado positivo que los restos óseos son de mi madre, Karina Verónica Chazarreta.".

El joven Ortega también informó que la causa de muerte aún está en periodo de investigación, y que se espera que los peritajes forenses puedan esclarecer los factores del deceso en los próximos 45 días.

Asimismo, el hijo de Karina Chazarreta pidió comprensión a los medios de prensa en este difícil momento para su familia, "Quiero pedir a los medios de prensa que no estamos en condiciones de dar ninguna nota ni recibir llamados, sepan entender nuestro dolor al enterarnos de esta triste y dolorosa noticia."

Cristian también compartió su dolor y se dirigió a su madre, expresando su tristeza por la pérdida: "Por un momento tuve las ilusiones que no fueras vos, por un momento pensé que te volvería a ver con vida, por un momento quería despertar de esta pesadilla, por un momento solo quería verte. Ya no tengo palabras ni aliento para seguir, se me acaba de caer toda mi vida, solo quiero despertar de esta maldita pesadilla. Vieja mía, te voy a extrañar muchísimo. Quedate tranquila mamita que voy a cuidar a los chicos, quedate tranquila que no los voy a abandonar, te amo muchísimo ma."