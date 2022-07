El juez Federal Contreras recibió a los ahorristas damnificados que se manifestaron frente al juzgado Federal

Una nueva manifestación de quienes resultaron estafados por las financieras en nuestra provincia se concretó pasadas las 11 de la mañana en pleno micro centro capitalino. Luego de una pequeña marcha, los ahorristas se concentraron en número reducido a la de otras oportunidades, frente al Juzgado Federal.

Finalmente, tras los ruidosos reclamos, el Juez Federal Miguel Ángel Contreras recibió en el Juzgado a un grupo de ahorristas damnificados de Adhemar Capital oriundos de Catamarca, La Rioja y Tucumán, con quienes mantuvo un diálogo mientras tanto en las afueras continuaba otro grupo protestando con carteles y pancartas.

El grupo de damnificados se había convocado esta mañana y pasadas las 11 horas se reunió frente al juzgado donde reclamaron ser recibidos por el juez Contreras. En este sentido, habían señalado que le solicitarían la definición sobre el estado procesal de Edgar Bacchiani y, en consecuencia, la habilitación del pago de la deuda que tiene pendiente con los damnificados.

En el medio de las bocinas y las bombas de estruendo, Juan Soria, uno de los ahorristas comentó a La Unión que “esto me cambió la vida, porque tanto yo como todos, estamos en una situación límite. Hay casos de suicidios y de gente que murió esperando recuperar el dinero”. Y luego añadió: “para mí hay una mano negra y lo tendrá que ver el juez y determinar esto, porque de parte del imputado Bacchiani, hay voluntad de pagar. Entonces, yo no entiendo porqué el juez no quiere que comience a pagar”.

El damnificado luego apuntó al primer mandatario provincial y consideró que la falta de acción en cuanto a determinar el pago de parte del magistrado es porque “hay una mano poderosa que no lo deja hacer las cosas como corresponde”. Y en este mismo sentido lo refirió uno de los carteles con los que se presentaron frente al juzgado.

La protesta se mantuvo hasta pasado el mediodía, cuando el Juez Contreras finalmente respondió de forma favorable al reclamo y recibió en el juzgado a un grupo de ahorristas.