El marido de Carolina Píparo reconoció el atropellamiento pero dijo que fue un accidente

Juan Ignacio Buzali, esposo de la diputada bonaerense Carolina Píparo, admitió ante la Justicia haber embestido con su auto a dos motociclistas la madrugada de Año Nuevo en La Plata, aunque sostuvo que se trató de "un infortunio y un accidente", mientras que los abogados de las víctimas adelantaron que pedirán la imputación de la legisladora como "coautora" del doble homicidio en grado de tentativa, informaron fuentes judiciales.



Durante una audiencia que se extendió por más de cinco horas, Buzali, que se encuentra detenido desde el viernes, fue indagado por la fiscal platense a cargo de la causa, María Eugenia Di Lorenzo, quien le imputa el delito de "doble homicidio en grado de tentativa" en perjuicio de Luis Lavalle (23) y un adolescente de 17 años.

La indagatoria

La fiscal Di Lorenzo, consultada por Télam acerca de la declaración indagatoria, dijo que el imputado "se ubica en el lugar, da su relato de cómo pasó y que los atropelló (a los dos jóvenes)", aunque sobre ese punto radican las diferentes posiciones, ya que "para el Ministerio Público fue una tentativa de homicidio" y para la defensa es un hecho "culposo".



Al retirarse de los tribunales platenses tras la diligencia, la funcionaria dijo a los medios de prensa que el esposo de Píparo refirió "que no estaba alcoholizado" al momento del hecho, y al ser consultada sobre si hay elementos para sostener una posible imputación a la legisladora dijo que "por el momento no" aunque "la causa sigue investigándose (?) con testimoniales y con elementos de pruebas para agregar".



Buzali ingresó cerca de las 9.30 a la sede judicial situada en calle 54, entre 6 y 7 de La Plata, sin hacer declaraciones a la prensa, esposado y custodiado por dos agentes policiales que lo trasladaron desde su lugar de detención en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local, adonde fue nuevamente conducido tras la indagatoria.



"Cómo se puede pensar que una persona quiere matar cuando sale a seguir a unas personas llamando al 911. Cómo voy a querer matar a alguien cuando lo que queríamos es que llegara la policía con un operativo cerrojo y se detenga a las personas que seguimos", dijo Buzali en un tramo de la declaración a la que accedió Télam.



El esposo de Píparo aseguró que "lo que pasó fue un infortunio y un accidente", que "jamás" quiso "lastimar a nadie", y que, al momento del suceso, estaba "nervioso, abrumado y temeroso", aunque "no enojado".