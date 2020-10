Elian Kotler no regresará al penal de Miraflores por los casos positivos de Covid

Elian Andrés Kotler podría ser enviado a su casa en las próximas horas, para continuar con el cumplimiento de la condena impuesta por el Juzgado Correccional N° 1 por el delito de homicidio culposo y lesiones graves. Es que si bien los profesionales -psicólogos y psiquiátras-, que el viernes de la semana pasada evaluaron al paciente, quien lleva más de cien días internado en un sanatorio privado de calle Salta, concluyeron que el tratamiento puede ser ambulatorio y recibirlo en el Servicio Penitenciario de Miraflores, donde purga la pena de cuatro años, las autoridades del penal le habrían informado a la juez de ejecución que tiene a su cargo al penado, Dra. Elizabeth Cabanilla, que Kotler no podía ser recibido en la cárcel, atento a los casos activos de Covid-19 registrados tanto en la población carcelaria como entre los internos, cumpliendo así los protocolos establecidos. Situación que favorecería al penado, quien apenas cumplió unos meses de la condena tras las rejas, ya que si bien esta fue dictada en abril de 2019, recién Kotler comenzó a cumplirla en el mes de septiembre del mismo año, tras ratificar el máximo tribunal de la provincia el fallo dictado por el juez Marcelo Forner.

Voceros de la causa consultados por este diario indicaron que el informe pericial interdisciplinario de salud mental realizado en el sanatorio de calle Salta habría indicado que el paciente, es decir Kotler, “no precisa de internación para tratar su problema de salud”. Dicho informe fue efectuado por las doctoras Silvia Gallardo y Viviana Alonso, médicas psiquiátricas, la licenciada en Psicología María del Mar Pereto, integrantes del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF), María Karina Cuello y Leticia Córdoba, psicólogas de los Juzgados de Ejecución Penal. Acto que se realizó en presencia de peritos de contralor, licenciada en Psicología, Isabel González y José Luis Fernández, psiquiatra.

Según los trascendidos, en el punto 4, el informe concluye que Kotler “en base a lo descripto ut supra, el entrevistado requiere atención médica psiquiátrica y psicológica, que podría efectuarse de manera ambulatoria. Al momento del examen, no requiere internación”.

Cabe señalar, que desde hace mas de cien días, Elian Kotler se encontraba internado en un sanatorio privado de esta ciudad Capital, por un problema de hemorroides y que, superado este, el condenado habría sufrido un deterioro en su salud mental, por lo que requería la asistencia psicológica y psiquiátrica. Según el informe de los especialistas, aquel puede recibir la atención necesaria en el penal mientras cumple la condena. Lo que en principio no sucederá por la presencia del virus Covid-19 en la población carcelaria.