Elian Kotler volvió al penal de Miraflores y cumplirá su condena de 4 años por la muerte de Pablo Camaño

Así lo resolvió este mediodía la jueza Elena Berrondo, a cargo del Juzgado de Ejecución N° 2, secretaria del Dr. Jorge Palacios (h), al entender que Elian podía regresar al penal para cumplir con el resto de la condena por provocar en 2013 en un siniestro vial la muerte de Pablo Camaño.

Luego de la notificación de la resolución de la jueza, tanto a los padres y abogados de Elian como de la familia de Pablo, el joven condenado a cuatro años de prisión en abril de 2019 fue trasladado desde el domicilio de su padre, donde cumplía prisión domiciliaria desde septiembre, a la cárcel de Miraflores.

LA UNIÓN pudo saber a través de Analia Carena, madre de Pablo, que la noticia le fue informada vía telefónica por el secretario del juzgado, quien le habría manifestado que no se le hizo lugar a la solicitud de renovación de prisión domiciliaria solicitada por la defensa del condenado, ordenándose su inmediato traslado al penal. Medida judicial que se materializó entre la siesta y la tarde de ayer, martes.

“Sentí mucha emoción, alegría, ver cómo Dios actúa a favor de la justicia al igual que todos mis hijos, emocionados”, expresó la mujer en diálogo con LA UNIÓN. Cabe recordar, que Kotler, en el mes de marzo pasado, apenas declarada en nuestra provincia la pandemia por Covid-19, fue internado en un sanatorio privado por un problema de salud (hemorroides) no regresando desde entonces a la cárcel. Tras permanecer por casi un mes en el centro de salud, la jueza Elizabeth Cabanillas, quien tenía a su cargo el expediente, pero solicitó a la Corte apartarse el mes pasado por “violencia moral” por parte de la abogada de la querella, dispuso que Elian cumpla prisión domiciliaria hasta tanto se recuperara de tal afección, tras una junta médica.

La medida fue atacada por la querella, quienes recurrieron a la Corte interpretando que la magistrada favorecía al imputado por ser el hijo de un conocido proveedor del Estado, ya que podía haber enviado al penal y no hizo, dándole el privilegio de “ir a la casa”.

Finalmente ayer, la juez Berrondo revocó la prisión domiciliaria y ordenó el reingreso de Elian Kotler al penal, donde, de no mediar ninguna otra medida, cumplirá los poco más de dos años que le restan de la condena.

“Esto -el alojamiento nuevamente en la cárcel- es por el bien de Elian, también para que cumpla su deuda con la sociedad. Creo que, de esta manera, él mismo se sacará una gran carga. No toda, aclaro, pero sí un buen peso y podrá iniciar o reiniciar su vida donde le plazca” reflexionó Carena, en relación al condenado.