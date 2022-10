Elpidio Guaraz sería citado a Fiscalía nuevamente este lunes

Elpidio Guaraz estaría citado a la Fiscalía de Instrucción de Cuarta Nominación nuevamente, este lunes, según trascendidos. Esto tras la polémica que se suscitó esta última semana del intendente de Santa Rosa quien no se presentó a indagatoria alegando que no había sido notificado y además, acusando que hay “un grupo de la política” con intenciones de perjudicarlo. Su defensa presentó una oposición.

La presencia del funcionario en Fiscalía, donde la fiscal fiscal Antonella Kranevitter tenía previsto imputarlo por “privación ilegítima de la libertad agravada” y “abuso sexual con acceso carnal”, estaba estipulada para el martes pasado 11 de octubre. No obstante, el Jefe Comunal no se presentó y alegó que no había sido notificado. Posteriormente, su defensa, representada por el abogado Luciano Rojas, presentó una oposición logrando así dilatar la causa.

Guaraz fue denunciado en junio del año pasado, pero aún no había sido imputado. En su momento, la investigación había recaído en la Fiscalía de Instrucción de Cuarta Nominación a cargo del ex fiscal Ezequiel Walther. Actualmente, el caso está a cargo de la fiscal Antonella Kranevitter quien tras reunir las pruebas pertinentes determinó que había elementos para imputar y llamar a indagatoria al funcionario.

Guaraz denunció un “complot” político en su contra y alegó que existe “un grupo de la política que ya compitió conmigo, les gané y ahora quieren perjudicarme de otra manera, no a través de las urnas”. Ante estas declaraciones el abogado querellante Luis Muños y Perez, respondió y aseguró tajantemente que la causa representa “una lucha penal” y “nada tiene que ver con lo político”. y calificó de ”bajeza" el hecho de “pensar que una persona va a pasar por el proceso que transita una víctima de este tipo de abusos diciendo que es un tema político”.