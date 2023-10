Empujó de su silla de ruedas a una persona con discapacidad para robarle un celular

Este miércoles se registró un hecho de inseguridad que afectó a una persona mayor de edad quien se moviliza en una silla de ruedas. Don Antonio, como lo conocen sus vecinos, fue atacado por un sujeto desconocido a plena luz del día en la vereda de su casa para arrebatarle un celular.

El hecho ocurrió en la ciudad Capital, en el pasaje Tinogasta y calle Marcos Figueroa, donde Antonio Medina fue atacado por un ladrón quien fue reducido por transeúntes y vecinos que atestiguaron la situación y lo entregaron a efectivos de la Comisaría Sexta, según informó Catamarca en Cana.

El hombre fue auxiliado por sus vecinos y pudo recuperar su teléfono celular, que como bien él mismo manifestó en diálogo con el medio mencionado, no se trata de nada menos que un aparato desactualizado de baja gama. “Con el riesgo de que yo bajaba para no caerme, se acercaron unos muchachos que atajaron al ladrón. Es un celular común, no es un celular de alta tecnología. Gracias a dios que se lo pudo recuperar. Muy agradecido por la policía que actuó muy rápido.” explicó Antonio sobre la situación que vivió.

El lamentable dato que le dieron es que la persona que lo atacó hasta el día de ayer había estado detenido, y se trataría de un reincidente.

Por fortuna, Antonio no sufrió heridas o lesiones de consideración, pero su hermana manifestó la preocupación de los vecinos por incremento de hechos de inseguridad.