En proceso abreviado condenaron al policía Diego Ortega a la pena de prisión perpetua

El fallo lo dictó el juez director Marcelo Soria en la audiencia realizada en la Cámara Penal N° 3. Estaba previsto que las partes presentaran las pruebas que iban a ser tenidas en cuenta por el jurado popular. Sin embargo, hubo acuerdo en la pena.

Para este martes, estaba previsto que en ámbitos de la Cámara Penal N° 3 se llevara adelante la audiencia de Admisión de Evidencia en el juicio por jurado que iba a tener en el banquillo de los acusados al suboficial de la policía de la provincia, Diego Gastón Ortega por el homicidio e intento de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por el vínculo, de su expareja Cinthia Aranda y su hija, Ariana.

Sin embargo, abierta la audiencia por el juez director Dr. Marcelo Soria, los representantes del ministerio público fiscal Dres. Augusto Barros y Martin Camps y el Defensor Oficial Dr. Daniel Carrizo, le informaron al magistrado que habían llegado a un acuerdo, consentido por el policía imputado, por lo que solicitaban la suspensión de la audiencia y pasar a un proceso abreviado. Previo a consultarle al policía Ortega si entendía lo acordado por su abogado defensor y los fiscales y si, lo aceptaba, el juez director homologó el acuerdo de la pena de prisión perpetua para el imputado quien reconoció los hechos endilgados.

Alegatos

Seguidamente, ya en proceso abreviado, las partes expusieron sus conclusiones. En el caso de los fiscales, hicieron mención a la prueba que había en el expediente en contra de Ortega, señalando el fiscal Camps, que el policía no entendió “que no es no”, esto en razón de que la víctima, su ex pareja, Cinthia Aranda, no quería ya continuar con la relación de pareja. En cuanto a la defensa ejercida por el defensor oficial Carrizo, por ser la pena del hecho una única y haberse acordado la misma, ratificó el acuerdo ante el magistrado. Seguidamente, el juez Marcelo Soria dio a conocer el veredicto de sentencia. Por secretaría, se leyó el fallo, declarando culpable a Diego Gastón Ortega de los delitos de homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y femicidio y por intento de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por el vínculo, imponiéndose la pena de prisión perpetua. Asimismo, dispuso el decomiso del arma reglamentaria, la que utilizó para cometer los hechos por los que fue condenado y su inmediato traslado al penal de Miraflores donde cumplirá la condena.

Brevemente, el 05 de febrero Ortega se dirigió de su casa donde vivía con uno de sus hijos en la localidad de Colpes a Saujil, en el departamento Pomán, más precisamente a la casa de su expareja Cinthia Aranda, llevando el arma reglamentaria consigo. La mujer avisó a la policía, pero cuando llegaron la tragedia se había producido. Ortega disparó deliberadamente contra su expareja y contra su hija Ariana, resultando ambas gravemente heridas. Seis días después, el 11 de febrero de 2022, Cinthia Aranda falleció.