En La Rioja, familiares marcharán reclamando justicia por la catamarqueña asesinada

Luego del femicidio de Susana Romero, la catamarqueña de 49 años que fue asesinada ayer, familiares confirmaron que realizarán un pedido de justicia y anunciaron que esta tarde efectuarán una movilización en la vecina provincia. Desde la Asociación Madres del Dolor de la Rioja anunciaron también que apoyan este reclamo y por tanto, se unirán a la marcha.

Jonathan Mercado, uno de los hijos de la víctima que vive en La Rioja, aseguró que “voy a luchar y hacer justicia por mi vieja”. En ese marco, informó que “hoy a las 19.30 vamos a hacer una marcha en la plaza 25 de Mayo para pedir justicia”, y pidió: “solo quiero que me apoyen”.

El joven contó que su madre trabajaba como empleada doméstica y ayer salió de la casa del novio con rumbo a la casa de su hermana, pero nunca llegó.

El joven no dio a conocer detalles de la investigación, pero sí criticó a las versiones de la policía, que indicaban que la mujer no tenía familia en la provincia. “No sé porque dicen que no tiene familia en La Rioja, si acá tiene hijos, hermanos, sobrinos y nietos”, indicó. Cabe recordar que por el femicidio ayer fue detenido un joven de 25 años, quien es el propietario de la vivienda donde fue hallado el cuerpo.

La causa

La mujer hallada sin vida habría sido víctima de un femicidio según los elementos probatorios recabados hasta el momento en la causa, de esta manera se trataría de un delito descripto en el artículo 80 del Código Penal Argentino.

Hasta el momento se encuentra detenido como sospechoso Jonathan A. T. P. ya que se investiga si tenían trato frecuente, pero en principio no tendrían relación ni vinculo. Por su parte, la Jueza confirmó que la causa de la muerte de la víctima sería por traumatismo de cráneo; asimismo, se encontraron heridas en varias partes del cuerpo y rostro con elemento punzante, arma blanca, la cual fue secuestrada. Por parte de la Función Judicial trabajaron la Policía Técnica Judicial y el Cuerpo Médico Forense.

Por último, la doctora Flamini dio a conocer su trabajo desde que se hizo cargo del Juzgado, en agosto del 2021, se dictaron resoluciones que resuelven la situación procesal de los imputados en los distintos procesos, tales como 38 procesamientos, 4 falta de méritos y 2 sobreseimientos. El 70% de los casos resueltos tienen como objeto delito de abuso sexual, en su mayoría infantil. El 80% de los casos se resolvió la detención, con traslado al Servicio Penitenciario Provincial y en el 100% de los casos de procesamiento y falta de mérito se dispusieron medidas de protección a la víctima.