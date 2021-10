"Esto es solo algo de paz"

Jaqueline Quevedo es mamá de Luz. Se constituyó en la causa como querellante y estuvo presente en cada una de las audiencias en la sala.

Ayer, luego de conocer el fallo, dialogó con la prensa en la puerta del tribunal, mostrándose quebrada: “Ahí está, es el violador de mi hija. Tiene la contemplación del menor, por eso es domiciliaria su condena, pero va a ser hasta que se haga efectiva y después va a ir al penal. Mi hija va a descansar, pero nosotros no tenemos paz”.

Consultada sobre la condena, Jaqueline indicó: “No significa ninguna alegría. No estoy feliz porque nada me hace feliz desde que Luz se fue. Esto solo es algo de paz. No quisiera que vuelva a pasar más esto, aunque con esta sociedad es difícil”.

Asimismo, indicó: “No estoy conforme. Esperaba más años de cárcel, pero la Justicia lo entendió así”.

Además, dijo que, en su última palabra, J.U. la acusó de la muerte de su hija. “Dijo que Luz era una niña muy sufrida y me responsabilizó a mí de lo que pasó. Dijo que yo lo maté en vida y él me mato a mí, me quitó a mi hija, por eso nunca lo voy a perdonar, que lo perdone Dios”, expresó Jaqueline, quien no soportó y se quebró en llanto.