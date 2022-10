Exconvicto condenado por violento atacó a su ex y atentó contra su vida, obligándola a tomar creolina

Un grave hecho de violencia en contexto de género, que casi termina con la vida de una joven de 26 años, quien solo será identificadas con sus iniciales A. S., es investigado por el fiscal en turno Dr. Hugo Costilla como un femicidio en grado de tentativa quien, ante la gravedad del suceso, se hizo presente, apenas conocido el hecho, en el lugar e impartió las directivas. Se prevé que, durante la tarde de hoy o el día de mañana, el detenido Ariel Olmedo sea trasladado a la Fiscalía de Instrucción N°5 para ser imputado e indagado por el fiscal.

Si bien, todo ocurrió en horas de la madrugada, la policía recién tomó conocimiento aproximadamente a las 9 horas, cuando la víctima logró llamar al 911 SAE y pedir ayuda.

En el domicilio del barrio Loteo Parque Sur, se hicieron presentes los efectivos de la comisaría Décimo Primera, quienes se entrevistaron con A.S. La mujer, aun convaleciente, les manifestó que su ex pareja, Olmedo, había intentado matarla, asfixiándola en la cama con una almohada, la que colocó sobre su rostro, previo a obligarla a ingerir creolina y agredirla físicamente. De acuerdo con los dichos de A.S., Olmedo ingresó a su domicilio mientras ella dormía y comenzó a agredirla físicamente, para luego, bajo amenazas, obligarla a tomar creolina. Dicha sustancia le hizo perder en parte sus fuerzas y su estabilidad, aprovechándose de esta circunstancia el ahora detenido, quien aprisionándola en la cama sin que pudiera moverse, le tapó la cara con una almohada, con claras intenciones de quitarle la vida, mientras ella luchaba para poder “sacarlo” de encima. En un determinado momento del accionar del violento, la hija de la mujer, quien dormía en la habitación contigua, se despertó y fue al cuarto de su madre donde, al observar lo que estaba sucediendo, comenzó a gritar. Olmedo al verse descubierto soltó la almohada con la que ejercía presión sobre el rostro de A.S. y se fue de la casa a bordo de un automóvil de alquiler. La mujer recordó que cuando comenzó a ser golpeada por su ex pareja intentó llamar a la policía, pero que este le quitó el teléfono celular. Recién pudo comunicarse y pedir ayuda cuando su hija le salvó la vida y su ex se fue de la casa.

Investigación

Constituido en el lugar del hecho, el fiscal Hugo Costilla dispuso que la escena, tanto del dormitorio como de otros habitáculos del inmueble, fueran resguardados hasta tanto se hicieran presentes los peritos para el trabajo de rigor correspondiente. Al llegar, procedieron al secuestro de algunos elementos relacionados a la ingesta obligada de creolina por parte de la víctima, con la clara intención de envenenarla. Asimismo, ordenó la inmediata detención de Olmedo, la que se materializó horas después.

Antecedente

El pasado jueves 20 de octubre, tal como lo publicó en exclusiva LA UNIÓN, Olmedo fue condenado a ocho meses de prisión en suspenso por tres hechos de lesiones en contexto de género. En el debate la víctima declaró y cambió su versión, favoreciendo al imputado Como este se encontraba detenido en el penal desde el mes de febrero, se le dio por cumplida la pena y recuperó al día siguiente la libertad.

Poco más de 48 horas después volvió a atentar contra la vida de su expareja.