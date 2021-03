Falleció una joven al reventarse el neumático de la moto en la que viajaba junto a su familia

Una joven madre de 22 años perdió la vida en las primeras horas de la mañana de ayer, consecuencia de las graves lesiones que sufrió el martes a la noche, al accidentarse sobre avenida Misiones en la zona sudoeste de la Capital. En la madrugada, la mujer fue intervenida quirúrgicamente en el hospital, ya que al ser trasladada a un centro de salud privada, no había anestesista. El fiscal Jonathan Felsztina ordenó la operación de autopsia a la víctima.

Fuentes policiales informaron que el siniestro vial ocurrió en avenida Misiones y calle San Juan, en circunstancias que por el lugar Gabriel Emanuel Quevedo, de 24 años, conducía una motocicleta acompañado de su novia, Jannette Gordillo, de 22 y la hija de ambos de nombre Pia, de tan solo tres años de edad. Mientras transitaban, por razones que son materia de investigación judicial, uno de los neumáticos de la moto se reventó y el conductor perdió el control del rodado, cayendo los tres ocupantes pesadamente a la cinta asfáltica.

Si bien todos resultaron con lesiones y fueron trasladados a los respetivos hospitales en ambulancias del SAME, Jannette se llevó la peor parte, sufriendo la ruptura de un vaso y politraumatismos varios, encontrándose en estado de inconsciencia.

Al arribar al lugar del siniestro, la policía convocó urgente a la ambulancia del SAME ante el estado de salud de la joven, quien fue derivada en un primer momento al Hospital San Juan Bautista, desde donde resolvieron su traslado a un centro de salud privado de avenida Mariano Moreno ya que debía ser intervenida quirúrgicamente. Sin embargo, a las 4.15 de la madrugada, la accidentada tuvo que ser nuevamente trasladada al hospital, en razón que en el centro de salud no había anestesista para la operación.

Finalmente, Gordillo fue intervenida en el San Juan Bautista, quedando internada en la terapia intensiva bajo pronóstico reservado. Pero lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos de los médicos que la asistían por salvarle la vida, Janette falleció a las 8.00 de la mañana.

Informado del deceso, el fiscal Jonathan Felsztina ordenó que personal de Bomberos se constituyera en el hospital y trasladara el cuerpo de la mujer a la morgue del cementerio para la posterior realización de la autopsia. En el centro de salud trabajaron también personal de la Unidad Judicial N° 6 y el médico forense.