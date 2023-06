Fernando Rojas sostuvo que el careo del policía fue pedido hace meses

Esta tarde se llevará a cabo una nueva marcha en reclamo de justicia por el crimen de Juan Carlos Rojas, y la consigna propuesta por los hijos del exministro apunta a lo sucedido este viernes con la absolución del Fiscal Laureano Palacios. "Digamos basta de impunidad al Gobierno y a la Justicia de Catamarca", reza la convocatoria y según Fernando Rojas, "lo sucedido ha generado mucha bronca en la gente. La mayoría cree que no hay Justicia en Catamarca y la única forma de restablecer el orden es a partir de una intervención".

El joven se mostró dolido y afectado hasta en su salud, por lo vivido la semana pasada, comentando que la absolución ha impactado negativamente en la familia Rojas. En diálogo con La Unión confesó que la salud de Mónica, su hermana mayor, es lo que más les preocupa, al punto que a ella no se le dijo lo que sucedió en cuanto a la resolución del Tribunal del Jury.

La mujer, que atraviesa una dura enfermedad, fue nuevamente internada sobre finales del mes pasado por una nueva recaída. "Ella está con depresión y el aniversario del cumpleaños de mi papá le causó mucha tristeza. Hoy nos toca cuidar a nuestra hermana y vedarle algunas cosas, como las del Jury, porque ese tipo de noticias le puede volver a afectar su salud", contó Fernando.

Luego, en relación a las repercusiones, tanto por las declaraciones del Gobernador de la provincia, Raúl Jalil como las de la diputada Cecilia Guerrero, el hijo del exministro sin mencionarlos señaló: "la verdad que no entendemos lo que pasó ahí adentro, en la parte de la política, con las negociaciones o lo que fuera, No entendemos. Lo único claro es que nosotros nos quedamos atónitos con la absolución, porque nosotros y creo que toda la sociedad, estábamos convencidos que este señor por su mal desempeño, iba a ser destituido".

Dalla Lasta y el careo

Respecto a la novedad del careo y la rectificación de la declaración del policía que ahora refiere que no escuchó a Silvina Nieva en la casa del extitular de Desarrollo Social, Fernando Rojas se mostró particularmente molesto por esto. Apuntó que esta situación había sido advertida en reiteradas oportunidades del Fiscal Hugo Costilla. "Ahora a seis meses del hecho se interiorizó por esta situación y eso no solo nosotros lo veníamos reclamando sino también el abogado de Silvina Nieva. Le veníamos diciendo a Costilla, esa situación no sucedió y hoy a seis meses recién hace el careo que nosotros veníamos reclamando", apuntó con malestar.

Indicó, en cuanto al policía Estrada, que sus declaraciones, más allá del careo, "siguen siendo muy extrañas" y por eso consideró que se debe seguir "aclarando porque hay cosas que no están para nada claras respecto a lo que dice que escuchó y vio y luego se desdijo".

Por último, no dejó de mencionar al fiscal general Dalla Lasta, marcando que en función de lo sucedido con Palacios, a su criterio sería difícil que se proceda con un jury en su contra, tal como lo ha pedido la oposición. "Se van a basar en que Palacios no ha cometido ningún error", dijo.