Careo: El policía se rectificó y dijo que no escuchó a Silvina Nieva en la casa de Rojas

A días de haberse cumplido seis meses del asesinato del exministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas, la causa continúa avanzando, aunque en medio de un extremo hermetismo por parte del fiscal Hugo Costilla, quien en la jornada de ayer se reunió con los peritos de la División Homicidios de la Policía Federal, quienes regresaron a la provincia para nuevas pericias en la investigación. También se conoció que días atrás se llevó a cabo el careo entre el efectivo de la Policía de apellido Astrada y la única imputada que tiene la causa, Silvina Nieva, audiencia en la que el Policía se rectificó de sus dichos que ubicaron en el inicio de la investigación a la sospechosa en el domicilio del ministro asesinado el día del hallazgo de su cuerpo.

LA UNIÓN pudo conocer de voceros de la causa que el careo, que había sido solicitado como medida procesal en el expediente por la parte querellante -quienes según informaron no participaron de la medida- se llevó adelante en el edificio de la Fiscalía General, participando de esta el fiscal Hugo Costilla, la imputada por el asesinato del exministro, Silvina Nieva, su abogado defensor, el Dr. Gabriel Díaz y el policía citado para tal fin, de apellido Astrada.

La medida consistía en un careo entre las partes, en virtud de que el efectivo policial, quien estuvo presente en la casa del exfuncionario del ejecutivo, había manifestado en el inicio de la investigación como “testimonio de oído” haber escuchado a Silvina Nieva en la casa del exministro diciéndole a otra persona -la que no habría sido identificada- que en palabras más, palabras menos habría manifestado que “…estaba hablando con Juan Carlos cuando escuché un ruido y luego se cortó la comunicación…”. Información que ubicaba a la principal y única sospechosa en la causa en la escena del crimen. Ante esta contradicción, que debilitaba en parte la coartada de Nieva, es que se materializó el careo. En la oportunidad, el policía se rectificó de sus dichos originales, manifestando ahora que la mujer que estaba en la casa de Rojas y había comentado lo de la llamada telefónica, no era Silvina Nieva, sino que era Mónica, la hija mayor de Rojitas. Situación que no podrá ser corroborada por la joven, en razón que la misma se encuentra atravesando un difícil momento de salud, lo que la imposibilita poder declarar ante el fiscal.

Si bien en su declaración testimonial realizada en el mes de diciembre del 2023, cuando fue imputada e indagada, Nieva declaró haber mantenido una comunicación telefónica con Rojas, en la mañana del sábado 3 de diciembre -día del homicidio-, siempre sostuvo que la misma fue realizada desde su casa. El cambio en la declaración del policía Astrada durante el careo con Silvina Nieva, quien sostenía nunca haber estado en la casa de Rojas en las circunstancias que el policía las había descrito, terminan por favorecerla y “sacarla” un poco más del lugar de sospechosa.

Actualmente, la fiscalía que mantiene la imputación en contra de Nieva no tiene, según la información de voceros de la causa, ningún elemento concreto ni testimonial, ni documental, ni pericial que ubique a la sospechosa en la escena del crimen.

Cabe recordar que a Nieva se le secuestraron prendas de vestir para su análisis forense, cuyo resultado a seis meses del asesinato parece no conocerse oficialmente y decimos parece porque oficialmente desde la Fiscalía de la Quinta Nominación nada se informa de la causa, muchos menos de las pericias realizadas.

En idénticas condiciones se encuentra la pericia sobre las imágenes de la cámara de seguridad que había tomado, supuestamente, a Silvina Nieva regresando de la casa del ministro el dia del asesinato. Si bien, para la Justicia la silueta de mujer que se puede observar en dicha grabación es Silvina, la pericia efectuada en Salta para “optimizar” la imagen no pudo así establecerlo. En razón de ello, en el mes de abril pasado el fiscal Costilla citó a la Fiscalía General a Nieva, donde se le tomaron fotografías para intentar mediante el sistema biométrico determinar si la silueta de la imagen de la cámara es o no es ella, pericia de la que actualmente nada se sabe.



Denuncia

Por otra parte, ayer el abogado de la querella, Dr. Ivan Sarquis, en diálogo con LA UNIÓN, informó que en la jornada de hoy denunciará en la fiscalía general al fiscal Laureano Palacios -quien ayer se reincorporó a sus actividades, tras haber resuelto el Jury su restitución en el cargo por el voto de la mayoría del tribunal- por el supuesto delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público. Lo que según explicó, “quedó más que claro en el desarrollo del Jury” y que no sería el único funcionario que participó en la primera etapa de la investigación del crimen del exministro Rojas al que denunciara. Así también, adelantó que pedirá que se investigue al policía Astrada por supuesto falso testimonio, en razón del cambio de declaración que realizó en el careo con la única imputada, Silvina Nieva.