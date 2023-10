Fernando Rojas contra todos: "Quieren hacer creer que mi papá se cayó y eso es imposible"

Los hijos de Juan Carlos Rojas, familia y amigos convocan a una nueva marcha pidiendo justicia y el pronto esclarecimiento del crimen del exministro de Desarrollo Social. La manifestación está prevista para las 18.00 horas en la Plaza 25 de Mayo.

En la previa, Fernando y Natalia Rojas este lunes se presentaron en el centro capitalino para invitar a la comunidad a la marcha, volanteando y dialogando sobre el avance de la causa.

En este sentido, el hijo de Rojitas se mostró nuevamente preocupado por el paso del tiempo y la falta de avances en la causa, además de las dilaciones y lo que marca como entorpecimientos para llevar a que el crimen no sea tal. "No tenemos sospechas directas sobre alguien que haya cometido esto. La verdad que es triste como hijo ver que pasa esto y que todo quede en la nada", manifestó en el diálogo que mantuvo con La Unión.

Apuntó luego "siguen buscando la forma de ver si mi papá tenía un problema de salud o si se había caído, Quieren hacer de este caso, otro igual que el Karina Chazarreta y la verdad que nosotros como hijos no vamos a permitir eso". En cuanto al apoyo de la comunidad, Fernando Rojas fue contundente: "la gente vio las fotos y saben de la mentira que quieren ocultar. Ellos siguen apostando al paso del tiempo y a pesar de las fotografías que todos vieron, quieren hacer creer que mi papá se cayó. Eso es imposible".

Acotó luego que hay testimonios de supuestos amigos de su padre, que abonan esta teoría, donde hasta llegan a involucrar a los perros de la casa, como los autores de las graves heridas en la cara de Rojitas. "No vamos a permitir eso, porque el Dr. Vega del Cuerpo Interdisciplinario dijo que esto fue un homicidio, La gente de la Policía Federal dijo también que es un homicidio y que participaron una o más personas".

Contra Barrionuevo

Fernando, no dejó pasar la presencia del gastronómico en la provincia, y se ocupó en marcar que "Luis Barrionuevo viene a hacer campaña y un tiempito por acá por lo de Milei, ni siquiera tiene la voluntad de ir a visitar la tumba de mi papá. Me da vergüenza ese personaje, que ni siquiera ahora opina". Y agregó con malestar: "Él dice que sigue minuto a minuto la causa. Él dice que tiene conexión directa con el Fiscal Costilla. ¿Dónde se ha visto que la Justicia tenga conexión directa con unas de las personas que nosotros consideramos como sospechosa""?

“El y el señor Jaime, dicen que en la pieza de mi papá hubo una pelea y que luego los ánimos se calmaron. Todo eso, cómo ellos lo pueden afirmar si el Fiscal Costilla no lo tiene confirmado”, dijo con preocupación.

No conforme con esto, el joven lanzó nuevamente sospechas contra la gestión anterior y la actual del ministerio de Desarrollo Social. “Quiero que le expliquen a la sociedad de Catamarca cómo los dos ministros anteriores a la gestión de mi papá son tan ricos. ¿Cómo?. Con un sueldo de ministros, la verdad que lo creo”.

La ropa

En otro tramo, el hijo del exministro se refirió al tema de la ropa que su padre tenía puesto al momento de ser encontrado sin vida y planteó otra gran duda. “Quiero aprovechar y plantear, porque que cuesta creer que mi papá estaba solamente con ese boxer, esto porque la camisa que yo vi en el expediente, está rota. Esa camisa él la usaba los fines de semana para ir al predio de gastronómicos. Esa camisa no estaba rota. Tiene una mancha de sangre a la altura del hombro y me da a pensar que él estaba vestido. Para nosotros, el cuerpo de mi papá no estaba en esa posición", describió.