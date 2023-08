Fuerte reclamo de justicia en Saujil por el caso de la menor abusada

Una multitud acompañó este martes a la familia de la menor víctima de un abuso, en la marcha que se promovió en Saujil para pedir justicia.

El hecho está relacionado con la denuncia radicada este sábado en contra de un sujeto, que sería empleado municipal, por presunto abuso sexual a una niña de 9 años. Mientras el acusado permanece alojado en la Comisaría local a disposición del Fiscal Martin Camps.

En un conmovedor relato, la abuela de la niña, al momento de dirigirse a los presentes, indicó que la nena intenta mostrar que está bien “porque ella no piensa en los demás, Ella baila y corre porque no quiere que sus papás estén mal. Quiere estar bien para sus padres”. Tras agradecer el acompañamiento, la mujer entre lágrimas pidió “si un niño no quiere ser abrazado o besado, pregúntenle porqué. Háblenle bien y explíquenle de buena forma. Y por favor, créanle a los hijos”.

En tanto, esta mañana se vivieneron momentos de tensión cuando el detenido fue llevado al Hospital Saujil, previo a lo que sería el traslado hacia la ciudad de Andalgala para que se le tome declaración en la sede de fiscalía.