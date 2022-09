García sobre el caso Pachao: "No quieren conocer la verdad real"

Al momento de ofrecer las nuevas pruebas, las defensas fueron coincidentes en solicitarle al tribunal que se cite a declarar a los médicos forenses de la provincia de Córdoba, Dres. Casiaguerra y Muscarella, para que expliquen en el recinto sobre la lesión y la muerte del joven Diego Pachao, lo que fue considerado sobreabundante y “un gasto” para el tribunal por parte de la querella, quienes se opusieron enfáticamente.

Al momento de tomar la palabra, el abogado defensor, Dr. Víctor García, cargó contra la querella expresando parece que no quieren conocer la verdad. La verdad real de lo que pasó. No se entiende por qué no quieren que vengan a declarar los médicos. Ellos van a echar luz en lo que pasó y su testimonio puede o no ser favorable para la defensa o para la querella. Por eso no entiendo por qué se niegan a que vengan a declarar a que el tribunal los cite. ¿Acaso no quieren conocer la verdad? Nosotros sí.”, remarcó García, quien le pidió al tribunal que cite a los profesionales como prueba nueva en el debate. En ese mismo orden de ideas, al momento de solicitar la prueba nueva en su carácter de defensor del imputado Nieva, García pidió que se le solicite al Ministerio de Salud de la provincia información acerca del ingreso de Diego Pachao a un centro de salud de la capital, desde el primero de marzo del año 2012. El letrado, al igual que sus colegas, pidió también que se cite a Gabriela y Gabriel Maltese -vivienda en la que Diego Pachao y su amigo González habrían estado ingiriendo bebidas alcohólicas, según consta en la declaración de este último, momentos previos a ser agredido, supuestamente, por los hermanos Leiva, la madrugada del domingo 11 de marzo de 2012, horas previas a ser arrestado en el Circuito de la Vida por los policías Bulacios y Barrera.

En el ofrecimiento de prueba, una de las defensas solicitó también al tribunal incorporar como prueba nueva la declaración realizada por la querella Dra. Natalia Páez, a un medio local, señalando la defensa ...bajo amenaza de prisión perpetua para que confiesen algunos de los imputados¨.