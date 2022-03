Habrá una fundación Micaela Gordillo para ayudar a familiares de víctimas de femicidio

Al día siguiente de que el máximo tribunal de la provincia confirmara la sentencia de prisión perpetua para Naim Vera, por el femicidio de Brenda Micaela Gordillo, ocurrido el 1 de marzo del año 2020, la mamá de la joven, acompañada por sus abogados, dio una conferencia de prensa en un bar céntrico. Luego, se dirigió al Paseo de la Fe, donde, acompañada por familiares y organizaciones no gubernamentales, realizó una suelta de globos en homenaje a la joven asesinada.



En la conferencia de prensa, la mujer se mostró más tranquila y conforme con lo resuelto por la Corte de Justicia, aun cuando renegó de haber tenido que peregrinar tanto tiempo para que finalmente su hija pueda descansar en paz.



Ante la prensa local, María Espeche dijo que la Justicia de la provincia dio un mensaje contra la violencia machista, al resolver definitivamente la causa de su hija, entendiendo esto al dictamen que confirma la prisión perpetua a Vera.

Asimismo, reflexionó: “Ahora comenzamos a hacer nuestro duelo y siento que mi hija está feliz. Ahora puedo decirle a ella: descanzá en paz”.

Agregando: “Espero que la Justicia siga, que esto sea un ejemplo para que los femicidas tomen consciencia de que, hoy por hoy, van a tener la perpetua y la condena firme, severa. Este fallo fue ejemplar” (sic).

Fundación

Por otra parte, María Espeche señaló que va a descansar y a ocuparse de su salud. “He abandonado un poco a mi familia, a mis nietos. He cometido locuras que no debería, pero mi hija me sacó adelante. La gente, con su apoyo. En poco tiempo, voy a estar de vuelta, acompañando a cada uno en las marchas que necesiten. Siento que hoy es mi misión, acompañar a las víctimas”.

También ratificó la intención de la creación de una fundación con el nombre de su hija “para ayudar a los familiares de las víctimas de femicidios. Van a contar con nosotros desde el primer hasta el último momento, es lo que me enseñaron ustedes”, dijo, dirigiéndose a las personas que la acompañaban en la suelta de globos.

Finalmente, antes de realizar la suelta simbólica, María Espeche agradeció “a los señores abogados Bruno y Sebastián -quienes estaban a su lado- porque le pusieron su empeño a la causa, se abocaron totalmente. A las distintas organizaciones que de manera desinteresada estuvieron con ella desde el primer día que ocurrió el femicidio y “gracias” -dijo también- “a los periodistas, por ustedes se supieron todas las noticias de Brenda”, destacó.