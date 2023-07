Hallan en Córdoba a un adolescente muerto en una casa abandonada y creen que lo mató otro chico

Joaquín Sperani, un adolescente de 14 años que estaba desaparecido desde el jueves en la ciudad cordobesa de Laboulaye, fue encontrado sin vida este domingo en una casa abandonada de esa localidad.

El cuerpo de Joaquín apareció en una vivienda deshabitada ubicada en la calle Sarmiento 480, a unos 100 metros de la escuela a la que el chico concurría. La principal hipótesis que investiga la policía local es que se trataría de un homicidio y el presunto autor sería un menor de edad.

El joven era buscado desde la tarde del jueves 29, cuando no fue al colegio donde cursaba el secundario, el Ipem Nº 278 “Malvinas Argentinas”. La última vez que fue visto con vida, alrededor de las 15 de ese jueves, vestía el uniforme de la institución educativa.

Joaquín debía asistir a la escuela el jueves, pero la preceptora de su curso confirmó que el joven no se encontraba en el aula al momento de tomar asistencia. Un dato que agregó confusión en esos momentos es que su bicicleta fue hallada en el patio de la escuela.

Además, tampoco sus compañeros de curso pudieron dar certezas respecto a si habían visto o no ese día a su compañero desaparecido. Con el paso de las horas, y como Joaquín no aparecía ni se había comunicado, Mariela Flores -madre del adolescente- radicó una denuncia por su desaparición cuando ya era noche del jueves y su hijo no había vuelto al hogar familiar.

La búsqueda del adolescente movilizó a la ciudad, e inmediatamente su familia y sus amigos comenzaron una campaña por redes sociales para solicitar que quien tuviera información sobre su paradero se comunicara para brindarla.

El sábado se convocó a una marcha que contó con una importante asistencia. La gente caminó por las distintas calles de la localidad y confluyó en la Jefatura de la Unidad Regional Departamental.

Allí, el papá de Joaquín manifestó su agradecimiento por el apoyo de tanta gente. “Agradezco por esta inmensa reunión que se hizo. Sin ustedes no sé qué haríamos, ustedes son el pilar que nosotros tenemos”, expresó conmovido el hombre, según reportó el medio local Nexos del Sur. El director de la Policía local, Enrique Carreras, salió a dialogar con los vecinos que habían marchado, en medio de un clima tenso y de ansiedad. Luego de explicar que el adolescente era buscado por todos los medios, señal que había "muchas versiones que andan rondando la calle, que son erróneas y falsas”, sin aclarar a qué se refería.

Finalmente, este domingo Joaquín fue hallado sin vida en una vivienda abandonada. Al lugar acudieron bomberos, un servicio de emergencia, policías y la fiscalía de turno para retirar el cuerpo e iniciar las primeras investigaciones del caso.