Indagan a la pareja del hombre desaparecido en La Ciénaga y el novio fue arrestado

Con la confirmación de que los huesos hallados el sábado a la tarde noche a la vera del Río Belén, a 30 kilómetros de la ciudad de Belén, son humanos, la fiscal, Dra. Villagra, pasó a detenida a Danna Martínez, la expareja de Fernando Reyes, asesinado en principio de un golpe en la cabeza y luego su cuerpo fue quemado parcialmente. Además, la indagará mañana a la mañana por el supuesto delito de homicidio agravado. También la fiscal ordenó el arresto de un hombre mayor de edad de apellido Toranzo, quién sería la actual pareja de la detenida.

En tanto, durante toda la mañana el personal de la fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial de Belén, el fiscal general Alejandro Dalla Lasta, Homicidios, Canes y de la Departamental de Belén trabajaron conjuntamente a la antropóloga forense en el lugar donde fueron encontrados los restos óseos que fueron ayer traídos al Laboratorio Satelital de Valle Viejo, donde se le realizará el perfil de ADN.

Tal como lo informó en exclusiva LA UNIÓN en su edición digital del sábado, tras la denuncia del casero de la casa en la que alquilaba la pareja y sus hijos, de apellido Cruz, quién noto la ausencia de Fernando, la Policía inició la investigación y la justicia ordenó el viernes el arresto de Martínez.

Según la información a la que accedió este diario, la mujer se habría quebrado ante los investigadores y habría manifestado -dichos que no pueden ser tenidos como válidos en la causa judicial puesto que no se realizaron ante la presencia del abogado defensor de la sindicada- que lo había golpeado con una pala en la cabeza, produciendo su muerte y que luego lo sepultó en las proximidades del lugar donde el sábado a la tarde noche fueron encontrados los restos óseos.

También una versión dio cuenta de que, tras asesinarlo, la supuesta autora habría intentado deshacerse del cuerpo prendiéndole fuego, pero no lo habría logrado en su totalidad, versión que anoche fue confirmada por fuentes judiciales, aun cuando no especificaron el motivo del porqué no se terminó de quemar, como tampoco si en el lugar del hallazgo fue donde Fernando fue asesinado e intentaron hacer desaparecer su cuerpo.

Antes las pruebas testimoniales y periciales que incriminan a Martínez en lo que se presume sería un homicidio, la fiscal Villagra resolvió este sábado a la noche pasarla a calidad de detenida. Esto significa que la mujer sería en las próximas horas formalmente acusada por la fiscalía por la muerte violenta de su pareja.

También los investigadores trabajan en allanamientos y registros domiciliarios en busca de elementos y pruebas que permitan echar más luz sobre lo ocurrido. En cuanto a los niños de la pareja, estos se encuentran en resguardo y en buen estado de salud, según informaron desde la investigación.

Detenido

Por otra parte en cuanto a la detención de la actual pareja de Martínez, de apellido Toranzo, solo se supo que su arresto fue en averiguación del hecho, no determinándose aún si este tuvo o no algún tipo de participación en el homicidio.

Sin embargo, cabe señalar que de acuerdo con la denuncia de Cruz, quien fue el que puso en alerta a la Policía sobre la ausencia de Reyes, unas vecinas le habrían comentado que para fecha en la que se dejó de ver a Fernando, lo habrían visto a él y a la acusada discutiendo en la Ruta 40. Luego, más tarde, la vieron solo a ella en un baile local junto al ahora arrestado.