Investigan el incendio de una vivienda en norte de la ciudad Capital: ¿Fue intencional?

El denso humo y las llamas que provenían del interior de un domicilio del barrio Cooperativa, en el norte de la Capital alertaron a los vecinos de la casa n°45, quienes llamaron a los bomberos. Por fortuna, al momento del siniestro el inmueble estaba deshabitado, por lo que solo se tuvo que lamentar daños materiales casi totales. La justicia investiga el origen de las llamas que, en principio, podría ser intencional en virtud que, de acuerdo con lo declarado por los vecinos, quienes llamaron a la policía apenas iniciado el incendio, observaron en el inmueble quemado a un sujeto, quien no sería morador de este. Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió el sábado a las 16:45, aproximadamente, cuando una persona desconocida llegó hasta el domicilio antes mencionado, de calle Francia y Brasil, donde valiéndose aparentemente de alguna sustancia combustible, prendió fuego la vivienda y luego se fugó. La vivienda es propiedad de Agustín Rodrigo Albarracín, de 19 años, quien según le manifestó a la policía luego, no se encontraba en su casa al momento de iniciarse el incendio, ya que se había retirado quince minutos antes para ir al domicilio de su hermana en el barrio 40 Viviendas Norte. Alertados por el personal del SAE 911, efectivos de la Comisaría Octava y una dotación de bomberos llegaron al lugar, donde rápidamente sofocaron las llamas. Sin embargo, no pudieron evitar que los daños en las pertenencias del propietario fueran casi totales.

¿Intencional?

A decir de los vecinos, un sujeto que vestía una remera de color negro fue visto momentos antes en el inmueble, por lo que existen fuertes sospechas de que haya sido el autor del siniestro.

El damnificado realizó la denuncia en la Unidad Judicial N°8, siendo informado vía telefónica del hecho el fiscal en turno, Dr. Laureano Palacios, quien impartió las directivas a seguir. Entre ellas, que los peritos y el perito en siniestro se apersonaran en el domicilio incendiado y llevaran a cabo el trabajo de su especialidad, con la finalidad de establecer la causa que originó el fuego.