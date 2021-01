Investigan al marido de Píparo por atropellar a presuntos motochorros en La Plata

La Justicia platense intenta determinar si el marido de Carolina Píparo, la diputada provincial que hace diez años fue baleada durante un salidera bancaria en la ciudad de La Plata, atropelló y arrastró más de 300 metros con su auto a dos jóvenes en moto que habían ido a ver con otros amigos la tradicional quema de muñecos por el Año Nuevo.



El hecho ocurrió el viernes por la madrugada y que la sospecha es que, tras atropellar a los jóvenes, los dejó abandonados sin prestarles auxilio.



Según los investigadores, todo comenzó cerca de las 2.30 de la madrugada cuando Juan Ignacio Buzali y su esposa Píparo circulaban a bordo de su Fiat 500L negro y atropellaron a dos jóvenes de la zona platense de Abasto que se movilizaban en una moto.

Pisaron a 2 pibes, huyeron y fingieron un robo para zafar... 1 de enero y ya tenemos a la macrista del año...pic.twitter.com/TTYz0SjNlv ? Miss Casata ? (@MissCasata) January 1, 2021





De acuerdo al relato de las víctimas y de distintos testigos, tras atropellar a la moto, Buzali arrastró a sus víctimas más de 300 metros, hasta que finalmente la moto se desenganchó del auto.



Las víctimas sufrieron distintas heridas y quedaron tiradas en el lugar, mientras que Buzali y su esposa huyeron a toda velocidad, dijeron las fuentes.

La versión de Píparo

En cambio Carolina Píparo denunció que fue asaltada hoy por "motochorros" y que su marido chocó la moto en la que se movilizaban los ladrones cuando se dirigían a realizar la denuncia por el robo.



Según la versión de Píparo, varios delincuentes en moto le robaron la cartera y su teléfono celular cuando dejaba a su padre en su casa tras los festejos de Año Nuevo a las 2.30 de esta madrugada en 44 entre 15 y 16.



La actual Secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad platense, explicó que mientras se dirigían a realizar la denuncia se cruzaron nuevamente con los delincuentes que les acababan de robar y pretendieron cerrarles el paso, y, en esas circunstancias, su marido Juan Ignacio Buzali atropelló a una de las motos para escapar.

Imágenes registradas

En tanto, en un video filmado por una mujer se observa el momento en el que el marido de Píparo fue detenido por policías y varias personas lo acusan de haber atropellado a dos jóvenes en moto y haber escapado del lugar.



En ese video que se viralizó en las redes sociales, Buzali no dijo que fue asaltado y apenas atinó a decir que a los jóvenes heridos los atendió personal del SAME.



Ante esta situación, los investigadores analizaban distintas cámaras de seguridad de la zona para intentar determinar la secuencia del hecho, ya que ni siquiera tienen acreditado que haya existido el robo denunciado públicamente y en la red social Twitter por Píparo.



El hecho es investigado por la fiscal de turno del Departamento Judicial de La Plata, Eugenia Di Lorenzo, quien ordenó distintas diligencias, entre ellas un análisis de alcohol en sangre al marido de Píparo para determinar si estaba alcoholizado al momento del hecho.



Además, llamó a declarar a la funcionaria municipal y a su marido, para que cuenten su versión de lo ocurrido.



También pidió que sean citados a declarar a los dos jóvenes atropellados y a los distintos testigos que aparecieron en los medios.



Es que si bien en principio el hecho comenzó a investigarse como un robo donde fue víctima la funcionaria municipal, los investigadores no descartaban la posibilidad de que la fiscal pueda recaratular la causa a lesiones culposas y abandono de persona.



El conductor de la moto fue trasladado al Hospital San Martín, donde fue atendido por distintos golpes y una herida cortante en la cabeza.



En tanto, su acompañante también fue derivado a un centro asistencial, donde fue atendido y luego dado de alta.