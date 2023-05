Joven desaparecido en Tierra del Fuego fue encontrado ahorcado dentro de un contenedor

Los familiares de Kevin Abel Saldivia (25) y toda la comunidad de Río Grande están conmocionados por una noticia que no querían recibir. El joven, padre de una nena, estaba desaparecido desde el 28 de abril. Sin embargo, después de una desesperada búsqueda, finalmente las autoridades anunciaron que encontraron su cuerpo colgado dentro de un contenedor pequeño.

El medio El sureño en la web informó que la policía lo halló a las 11:00 de este martes, al fondo del predio del Parque Industrial ubicado en Juan Bautista Justo. Su familia recibió la noticia y se presentó en el lugar.

Kevin Saldivia fue visto por última vez el viernes 28 de abril, cuando salió de su casa en la calle Roldán. Usaba anteojos y vestía una campera negra y azul marca Columbia, pantalón negro deportivo y zapatillas negras. Esta descripción, junto con su foto y números de contacto, fue publicada en las redes sociales por sus familiares. Kevin Saldivia tenía 25 años. (Foto: Facebook Kevin Saldivia)

El operativo de búsqueda se reforzó con un equipo canino que rastreaba el mismo olor de una remera que pertenecía a Saldivia. Finalmente, lo encontraron en una especie de contenedor y las autoridades, según revelaron los medios locales, intentan aclarar si se trató de un crimen o si Saldivia se quitó la vida.

Además del personal médico que se presentó para retirar el cuerpo, un equipo de especialistas ayudó a los familiares que se descompensaron al ver la escena.

Florencia González, su pareja y madre de su hija, contó este martes en Radio Fueguina que Saldivia estaba atravesando por un mal momento. “A mí me afectaba verlo mal, él manifestó que se iba a ir y me ponía en una posición en la que no lo podía ayudar”. “Lo vi salir muy tranquilo, se puso la campera, dejó el celular, las llaves”. Aunque la joven intentó seguirlo, había mucha gente en la calle y rápidamente lo perdió de vista.

González sospechaba que el motivo por el que su pareja se había ausentado estaba relacionado con su situación económica. “Kevin estaba preocupado por no poder darnos, a mi y a mi hija, lo que necesitáramos, a lo que le respondí que se quedara tranquilo, que íbamos a salir adelante”, cerró.