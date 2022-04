Juan de Dios Gutiérrez sigue libre y su víctima se cruzó con él

Fue condenado hace un año y como aún la condena no quedó firma, el acusado a 12 años de prisión por abuso sexual agravado aún camina por las calles con total impunidad. Lo grave de este hecho es que en las últimas horas, su víctima se cruzó con él, lo que generó en ella la lógica indignación.

“Aún camina libre e impunemente por las calles, al punto tal que la propia víctima se encuentra con su victimario sin ningún tipo de protección”, indicaron desde la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, quien se solidarizó con Agustina y su familia.

Ella, en un posteo en su Facebook lanzó “Que la Justicia piense en mí, por favor”.

Y luego agregó con profundo dolor “el cura Juan de Dios Gutiérrez fue condenado a 12 años de prisión el 30 de abril del 2021 y en unos días se cumple un año del histórico juicio en la provincia de Catamarca pero sigue libre, resistiéndose a cumplir la condena que merece. Busca abogados que elaboren presentaciones para dilatar. Transita las calles de la ciudad cercanas a mi domicilio, y yo debo resguardarme. Pareciera que nunca el miedo va a desaparecer. Me tiemblan las manos y las piernas, siento un nudo y no puedo respirar. Aún sigo luchando para sobrevivir y no sé si pueda lograrlo. Estoy cansada de esperar, años esperando el juicio, días de tensión en el proceso y una condena que no queda firme aún”.

La joven luego reflexiona “un abusador es condenado y sale directo a la cárcel. Un cura abusador es condenado y sigue libre. Claro, me olvidaba de un detalle, el poder eclesiástico tiene coronita, privilegios y actúa en connivencia con un Estado que hace oídos sordos y mira para otro lado. Hipocresía por donde se lo mire. Quiero que la justicia piense en mí por un instante. Estoy en peligro, no se olviden quien es. Es un abusador, depredador, narcisista y psicópata”.