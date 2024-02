Judiciales se movilizaron en la previa del paro por tiempo indeterminado

La rama judicial de la Asociación Trabajadores del Estado anunció un paro por tiempo indeterminado para este jueves y viernes pero en la previa, se movilizaron este miércoles.

La medida justamente guarda relación con el plan de lucha, comunicado previamente a la Corte de Justicia, marcando que lo que se concreta durante esta jornada es parte del quite de colaboración y movilización que se llevó a cabo desde las 10 y hasta las 12 hs.

En tanto, mañana, jueves, se anuncia que el paro será por tiempo indeterminado hasta obtener la respuesta favorable al pedido detallado en el documento que presentaron al máximo tribunal el 5 de febrero pasado. De esta manera los empleados del Poder Judicial endurecen su postura en pos de lograr el incremento salarial, marcando que el 14% dado por el Ejecutivo no es suficiente.

Extraoficialmente, se conoce que a pesar de lo dispuesto por los gremios, el máximo tribunal, mantendrá las tareas con normalidad.

Durante la protesta, el discurso de los representantes gremiales giró contra el Ejecutivo provincial, puntualmente con el Gobernador Raúl Jalil. "Hemos pedido el aumento pero desde la Corte nos indicaron que no tienen los fondos para dar un incremento salarial, ni siquiera para dar el 14% que había anunciado el Ejecutivo ya que el Gobernador decidió no mandar la partida presupuestaria. El señor gobernador es el que nos obliga a hacer paro y si no tenemos el aumento que estamos solicitando la familia judicial va a realizar paros conjuntos", marcó Cecilia Falcón, referente de la ATE Judicial.





Video: Silvina Bravo / La Unión