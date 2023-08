Juicio por la violación grupal: familiares de los acusados niegan el abuso e intentaron agredir a un abogado

El día de hoy comenzó el juicio contra los seis detenidos acusados por la violación grupal a una joven de 21 años en el barrio porteño de Palermo, ocurrido durante el feriado de carnaval de 2022.

No obstante, minutos previos al inicio del debate se vivieron momentos de tensión entre los familiares de los imputados y el abogado de Natalia Duarte, la panadera que los acusó.

Thomas Domínguez, Ángel Pascual Ramos, Lautaro Dante Ciongo Pasotti, Steven Alexis Cuzzoni, Franco Jesús Lykan e Ignacio Retondo se encuentran con prisión preventiva por la coautoría del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. En este contexto, durante la mañana de este lunes llegó a los Tribunales Marino Cid Aparicio, el abogado de la comerciante que declaró haber visto la violenta escena, e hizo algunas declaraciones a la prensa.

Esto molestó a los familiares de los acusados, que se encontraban en la calle de enfrente del edificio, y comenzaron a gritarle e incluso intentaron agredirlo físicamente.

Finalmente, tras un intercambio de palabras, intervino la Policía. “Hace un año y medio que este hombre está mintiendo en televisión. Es todo mentira”, dijo el padre de uno de los imputados y, además, pidió disculpas al aire por los exabruptos.

El juicio va a tener el menos 7 audiencias y el eje central que se va a tratar va a ser el consentimiento, debido a que los exámenes toxicológicos a la joven agredida dieron que había ingerido alcohol, metanfetaminas y marihuana. En el medio hay un debate por las cámaras de seguridad, que ambas partes utilizaron. “Estamos esperando el juicio con muchas ansias y tristeza porque es terrible lo que vivimos estos meses. Hemos recibido amenazas, incluso con fotos de mis hijas”, dijo Mailén, hermana de Alexis Cuzzoni.

“Estamos muy optimistas porque hoy es el gran día en el que vamos a poder mostrar las pruebas reales, videos y testigos. Esto fue un show que se armó, cínico y morboso, en base al relato de la panadera que es digno de una serie de Netflix”, destacó la mujer en diálogo con la prensa.

Ante esto, insistió en que “no hay imágenes que afirmen los momentos” que Natalia Duarte describió. “La primera viralización fue de un video de una persona que pasaba por ahí en el que se veía un lado del auto. Después obtuvimos las imágenes de una cámara de seguridad que grabó toda la secuencia y lo que ella relató no era lo que estaba pasando”, sostuvo.

Insistió que a su hermano se lo acusa “de algo terrible” que no coincide con lo que muestran las filmaciones. “El expediente dice que mi hermano estaba adentro del auto junto a otras tres personas abusando de esta chica, que la estaba agarrando y en el video se ve que ni siquiera estaba”, sumó Mailén. También remarcó en que el material genético sustraído de los exámenes realizados a la víctima no coincide con el de Alexis y aclaró: “Hubo un acto adentro, si fue consensuado o no lo determinará la Justicia”.