La aberrante frase que usó para justificarse un jubilado que abusó a una chica con retraso madurativo

Un hombre de 67 años está acusado de abusar sexualmente de una chica con retraso madurativo y aunque en primer lugar se declaró inocente, cuando le mostraron videos que lo comprometían, usó una aberrante frase para justificarse.

Todo ocurrió este miércoles en el barrio René Favaloro de Chimbas, San Juan. El hombre fue detenido luego de la que madre de la joven de 20 años realizara la denuncia en la UFI Anivi. En ese marco, el jubilado afirmó: “Ella pide y exige que la agarren, anda en la bragueta de todos”.

Las repudiables palabras del acusado generaron indignación en la sala, pero el hombre no se detuvo ahí. Tras ver las imágenes, se defendió: “Las grabaciones no sé cuándo fueron”.

“Yo no hice nada de eso, yo no he violado a la niña”, se defendió de una manera aberrante y continuó: “Si lo hubiera hecho, bueno ya está… qué le va a hacer, pero no lo hice, lo niego todo eso”.

No solo apuntó contra la víctima, sino que también culpó a la familia. “No se quienes son ni porqué lo hacen, esa gente vende lo que no se puede consumir y yo no consumo, será que les estorbo”.

Al final de su declaración, sostuvo: “Si hice todo eso que dicen, me tengo que matar”.

La denuncia por abuso sexual

El sujeto está imputado por abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal. Además, lo acusan de exhibirse de manera obscena ante ella y una amiga de 11 años.

La madre de la víctima realizó la denuncia luego de enterarse que unas horas antes el sujeto hizo subir a su hija a su Fiat Duna diciéndole que lo acompañara a hacer un cobro.

Pero lejos de ello, se dirigió a una zona cercana, estacionó bajó un árbol y manoseó las partes íntimas de la joven. Además, le pidió que le practicara sexo oral, pero ella se opuso y regresaron al barrio.

La fiscalía recolectó cuatro videos registrados por vecinos en donde se lo ve cometiendo los abusos. En dos de ellos se puede ver al jubilado parado en el frente de su casa con los pantalones bajos. En otro se observa como se para a un costado de la medianera de su casa, pegado a las rejas del frente, y le pide a la víctima que lo masturbe desde el otro lado de la pared. El último video, el que más lo compromete, se lo ve abusando de la joven. Todos los registros fueron capturados de día, cuando amanecía, explicaron los voceros a los medios locales.

El Ministerio Público Fiscal informó que en las encuestas vecinales del barrio se estableció el hombre manosea a las mujeres de cualquier edad y sin su consentimiento y que le grita a las jóvenes en la calle.

La jueza Celia Maldonado le dictó 30 días de prisión preventiva en el Penal de Chimbas.