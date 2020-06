La defensa de Olivera pidió la absolución

Tras retornar de un breve cuarto intermedio en la sala, se escuchó el alegato del defensor de Mauro Olivera, el Dr. Orlando del Señor Barrientos, quien al tomar la palabra dijo no estar de acuerdo con el planteo ni del fiscal ni del querellante.

Inició relatando que la pareja quería formar una familia por eso el día del hecho estaban pintando acondicionando el lugar. Recordó, luego ya lo declarado por Argañaraz que vio a Luján y que Olivera lo siguió para luego tomarse a golpes de puño "por su contextura física Luján le estaba ganando a Olivera", señaló que declararon los testigos Zalazar y su nieto. A entender de la defensa, como estaba perdiendo "olivera se defendió con un palo".

Asimismo indicó que este hecho se debe entender por los dichos de los testigos que fue en exceso de legitima defensa y no lesiones graves como sostienen el fiscal y la querella. A renglón siguiente analizó los hechos nominado segundo y tercero. Cuestionó los dichos de la fiscalía en relación a que el día del hecho por la fecha "no había luz".

Todo esto no hubiera ocurrido si Luján actuaba como debía, es decir, ir a la comisaría y hacer la denuncia. "Ahora recién viene a pedir justicia", expresó. En relación al homicidio simple, el defensor volvió a citar al testigo Zalazar y su nieto. "Luján volvió actuar mal cuando convocó hasta niños, porque Americo era un niño, por whastapp para que fueran a la casa de Olivera. Su padre debió ponerle un límite. Él, por Luján, se sintió tocado en su ego porque se creía el líder del barrio".



"Según lo que dice el oficial vega y la inspección, todo ocurrió adentro. Si se quedaban quietos, si a los días fueron y le prendieron fuego a la casa. Como tengo que hacer para defenderme, si ahí no esta la figura de la legitima defensa donde esta. Tengo que defender a mi mujer a mi amigo", planteó el interrogante la defensa.

"Estoy más que seguro que estamos ante la figura de una defensa privilegiada, una legitima defensa porque se dan los elementos. Los hechos sucedieron a dentro del domicilio, era de noche, y no había luz, lo dice la pericia. Ellos perdieron todo, perdieron la ilusión de formar una familia, de tener una casa porque actualmente se la usurparon. Ellos iban armados con palos, piedras y cuchillos, a la casa de Olivera", dijo.

Y agregó: "Los cuchillos que se secuestraron no son los de la casa de Olivera. No tuvieron límites entonces me pregunto, cómo debo defenderme", pidió por ello la absolución lisa y llana para Olivera por el intento de homicidio y el homicidio simple. Y en relación al primer hecho exceso en la legitima defensa.