La fiscalía pidió prisión perpetua y la defensa, 16 años para Naim Vera

Durante más de cuatro horas reloj, las partes intervinientes en el juicio, en el que se ventila el crimen de Brenda Micaela Gordillo y tiene sentado en el banquillo de los acusados a Naim Vera, expusieron sus alegatos en el recinto de la Cámara Penal N° 1, ante el tribunal integrado por los jueces Fernando Esteban, Mauricio Navarro Foressi y Rodolfo Moreno.

Apenas transcurridos unos minutos de las 9.00 de la mañana y a sala llena, el tribunal abrió la sexta audiencia del juicio, dando la palabra al Dr. Bruno Jerez, quien ejerció la acción civil en representanción de María Espeche, madre de Brenda, iniciando así la ronda de alegatos.

A líneas generales, el letrado se refirió a que el imputado actuó en un contexto de violencia de género, con alevosía y premeditación. Hizo también hincapié en su exposición a que Naim tenía una personalidad psicópata y que lo había “superado el embarazo” que le dijo Brenda que estaba gestando. Recordó que Brenda le decía el “Tóxico” y que ella estaba sometida a él.

En el tramo final de su alegato, Jerez se refirió al resarcimiento económico del que debía ser beneficiada la madre de la joven por su pérdida tan repentina y solicitó en concepto de lucro cesante, daño psicológico y moral, la suma de 13 millones de pesos. Haciendo referencia que desde que ocurrió el hecho, la mamá de Brenda sufrió y sufre graves trastornos en su salud.

Mientras que para los representantes del ministerio público fiscal y la parte querellante quedó acreditada la relación de pareja y la violencia de género en el que ocurrió el homicidio de Brenda Gordillo. La defensa, en tanto, pidió que el hecho a juzgar por los jueces sea bajo la figura de homicidio simple. Hoy, será la última palabra y el veredicto de sentencia.



“El motivo fue la interrupción en la proyección de la vida del imputado”

Según el fiscal coadyudante, Hugo Costilla, “?la interrupción en la proyección de la vida del imputado para con el embarazo que decía la víctima tener” fue el motivo que llevó a Naim Vera (19) a dar muerte a Brenda Micaela Gordillo (25) el primero de marzo del año 2020.

Por poco más de una hora, el ministerio público fiscal, a cargo de los fiscales Jorge Silva Molina y Hugo Costilla, alegaron.

Molina se refirió a las pruebas reproducidas durante las audiencias y a la declaración que hizo el imputado.

Mencionó que nunca existió la patada en los genitales que dijo Naim que recibió cuando discutía con Brenda y fue lo que lo “hizo estallar”, produciéndose luego el fatal desenlace. “La víctima lo coaccionaba para que acepte la paternidad que no estaba -por Naim- preparado”.

En cuanto al día del hecho, recordó todo el procedimiento policial y judicial desarrollado y citó como ejemplo a los testimonios vertidos en la sala por las vecinas del dúplex que alquilaba su abuela, donde fue ultimada Brenda. Pero no valoró la pericia realizada por los peritos de partes del imputado “nada de lo que dice se condice con el material probatorio de la causa”.

Agregando: “Tenía plena conciencia de lo que estaba haciendo antes, durante y después del hecho”, es decir, resaltó que “el imputado actuó con dolo homicida”.

Luego, le cedió la palabra al fiscal Costilla, quien inició sus alegatos diciendo que no compartía que “Vera se ponga en el papel de víctima. Hace responsable de todo a la víctima, hostigamiento, maltrato ?”.

A renglón siguiente, centró su alegato en la relación de pareja que había entre Naim y Brenda, donde resaltó la “confianza íntima” entre las partes.

“La llevó al departamento de su abuela por la relación de pareja que existía entre ellos”, además sostuvo ese vínculo, haciendo mención a los cambios que había tenido la víctima.

También, en la misma línea de ideas, Costilla citó los mensjes que Brenda y el testigo Vásquez se enviaron entre los días 11 y 12 de febrero del año 2020.

Fueron charlas intensas, según las definió el fiscal, donde la joven le decía a Vásquez, quien conocía a Naim por ser amigo del hermano de este, de nombre Gabriel, que “? iba a intentarlo”; “ ..que le había dado otra oportunidad”, todo en referencia a la relación que había entre ella y Naim, ya que, presumiblemente surge de la lectura de los mensajes, que Vasquez buscaba entablar un vínculo más alla de la amistad con la víctima.

En el tramo final del alegato, Costilla, quien tuvo a su cargo la investigación del caso en la etapa penal preparatoria, se refirió al motivo que llevó a Naim a terminar con la vida de Brenda de la manera en la que lo hizo.

“El motivo fue la interrupción en la proyección de la vida del imputado para con el embarazo que decía la víctima tener” remarcó.

Finalmente, al momento de solicitar la pena, el fiscal Jorge Silva Molina tomó nuevamente la palabra y solicitó al tribunal que se declare culpable a Naim Vera del delito de homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y femicidio, tal como lo prevé el artículo 80 inciso 1 y 11 del Código Penal.



“Pedimos homicidio triplemente calificado”

Tras un breve cuarto intermedio, se escuchó en la sala los alegatos del Dr. Ibañez, parte querellante en representación de la madre de Brenda.

En sus argumentos, el letrado fue breve, indicando que compartía los conceptos expuestos con antelación por sus colegas, aun cuando él consideraba que en el homicidio de Brenda había un tercer agravante, la alevosía.

“Naim tiene una personalidad psicopática y misógena. Contrató a un 'sicario', pero como él no cumplió lo que dijo Naim, 'la mato yo (?)' y así fue. Porque lo consideraba, tenía que eliminarla”.

Intentó, indicó el letrado, “convencer a la víctima para que abortara”. A nuestro entender, “el tercer agravante de la alevosía esta fácticamente en el hecho objetado de la acusación”.

En ese orden de ideas, el querellante pidió la pena de prisión perpetua para Naim Vera y solicitó, además, al tribunal -aun cuando el imputado está privado de la libertad en el penal de Miraflores desde hace poco más de un año- que si es declarado culpable por el tribunal, no se le permita ningún beneficio y continúe privado de la libertad”.

Manifestantes hirieron a 4 policías

Concluida la audiencia, se registraron incidentes a la salida de la Cámara Penal N° 1. De acuerdo a la información oficial, ayer a las 13.00, cuatro efectivos policiales pertenecientes a la Comisaría Primera, departamento de Logística, Dirección Ayudantía y grupo GAO, resultaron lesionados mientras realizaban prevención en los vallados estratégicos, ubicados en frente de la Cámara Penal de Primera Nominación, donde se llevaba a cabo el juicio en contra del imputado, Naim Vera. Según se informó, el personal policial fue agredido por parte de los manifestantes, con objetos contundentes -piedras, palos, ladrillos, botellas con agua-, quienes realizaron las denuncias correspondientes. En el lugar del hecho trabajó el personal de la Unidad judicial N° 1 y de la División Criminalística, bajo las directivas de la fiscalía en turno.