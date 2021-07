La Justicia allanó el sanatorio Pasteur y visualizaron las cámaras de seguridad

Tal como se había adelantado en la jornada del martes, durante esta mañana personal de la Fiscalía de Instrucción N° 8 junto al abogado Bruno Jerez, quien se constituyó como Querellante en representación de la familia de Antonio Moya, se hicieron presentes en las instalaciones del sanatorio Pasteur en donde se materializaron varias directivas judiciales.

Si bien, la fiscalía Miriam López había notificado de las medidas al abogado Pedro Vélez, quien representa los intereses del centro de salud, ni el letrado ni ninguna persona del sanatorio participaron de las medidas probatorias.

Si bien, la Justicia secuestró alguna documentación y material fílmico hasta el momento el paradero del cuerpo de Antonio Moya, quien falleció el pasado 21 de junio en dicho sanatorio victima de Covid.-19, sigue siendo un misterio para las autoridades y la familia.

En dialogo con LA UNION, el abogado Bruno Jerez explicó los alcances de la medida concretada ayer en el sanatorio resaltando el “gran avance” que esto significa en la causa penal.

“Se hizo la visualización de las cámaras de seguridad que están dentro del sanatorio Pasteur que fue allanado por orden de la Justicia, desde donde se secuestró material fílmico a los fines de corroborar el manejo los cuerpos de los occisos. Si bien una de las imágenes se ve a una empresa fúnebre recoger el cuerpo de la mujer- el que le querían entregar a los familiares de Moya como si fuera el de Antonio- no se observó nada aún en relación al cuerpo de Moya. Todavía no se da con su paradero”, lamento. Agregando “Pensamos que en esta oportunidad y con esta medida probatoria íbamos a poder lograrlo pero lamentablemente para la familia no se pudo”.

“El sanatorio Pasteur hizo su presentación espontánea por ante fiscalía patrocinado por el Dr. Pedro Vélez, pero si bien se le corrió traslado de la medida probatoria, es decir, de la visualización de las cámaras, no asistió ni el Dr. ni ninguna persona del sanatorio. Si estuvimos presente con la fiscal, el secretario y personal idóneo de la materia de informática a los fines de hacer la pericia correspondiente. En ese mismo acto, solicitamos se nos entregue copia del material fílmico, lo que se nos hizo lugar” explicó.

Finalmente, Jerez se mostró optimista con la medida indicando que “afortunadamente hemos logrado avanzar en la invetigación. Todavía no damos con el cuerpo de Moya pero me parece que no va a pasar mucho tiempo para que se determine que es lo que sucedió efectivamente, o sea, la verdad de los hechos”.