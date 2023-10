La Justicia Federal detuvo a tres personas que entregaban dinero

El Juez Electoral Federal, Miguel Ángel Contreras confirmó la detención de tres personas, esto por haber sido denunciado por entregar dinero en las inmediaciones de establecimientos educativos. Uno de estos casos habría tenido lugar en la Capital, en el Barrio San Ramón.

Contreras quien tras reconocer que siempre se dan inconvenientes, dijo que estos casos puntuales no iban a dejar pasar por alto. Según marcó el magistrado esto no habpia pasado en las PASO, señalando que además de estas detenciones se han recibido muchas denuncias de este mismo tipo. Por eso advirtió "no importa de qué partido o alianza pertenezcan, vamos a proceder a actuar de igual manera. No vamos a dudar en estos aspectos, estas situaciones que, además de ser lamentables, son inaceptables y no las vamos a tolerar".

A estos tres casos, trascendió que habría otros similares, ocurridos en la localidad de San Antonio, en el departamento Fray Mamerto Esquiú, Así lo indicaron candidatos a intendente de la oposición en el departamento Fray Mamerto Esquiú.