La justicia investiga la supuesta instigación al suicidio de una niña de 12 años

La drástica decisión de una niña de solo 12 años abrió una investigación judicial por la supuesta comisión del delito de instigación al suicidio. La Unión pudo saber de voceros judiciales que el pasado 10 de septiembre, una adolescente de 15 años encontró sin vida a su hermana de 12 en su casa.

El fiscal Laureano Palacios, quien estaba de turno, quien investiga el hecho de oficio, dispuso entre otras medidas la realización de la operación de autopsia y posteriormente la entrega del cuerpo a los familiares. De la escena, los investigadores secuestraron distintos elementos de probanza en la causa que son analizados en el laboratorio como así también otros elementos que permitan reconstruir los días previos a la toma de la drástica decisión de la preadolescente.

En la causa, habría al menos dos personas sindicadas quienes son investigadas por la justicia, pero sobre quienes no se tomó ningún tipo de medida.

Cabe recordar que, en la provincia, existe un antecedente de instigación al suicidio, hecho por el que fue condenado Viurli Saragusti -entre otros delitos- del que resultó victima una joven pareja a quien por el hostigamiento y el maltrato psicológico la llevo a atentar contra su vida.

De acuerdo a lo trascendido, la familia de la niña habría hecho mención de los investigadores que la pequeña era víctima de hostigamiento y bullying por parte de otra adolescente y su madre, quienes a la vez son vecinas, pero sobre lo que aún no existía formalmente una denuncia penal.

Any Sánchez: “Aunque no lo crean el bullying mata”

La tía de Luz Briana de 12 años, Any Sánchez, en diálogo con La Unión la mujer contó que su sobrina era víctima de bullying y acoso constante. “Ella no puso soportar todo esto y tomo la peor de las decisiones. Era una niña y nosotros pensamos que era solo cosas de chicos, que no había que responder y como siempre le enseño su mama a ser respetuosa con los adultos. Pero eso le costó la vida y hoy ya no la tenemos con nosotros. Aunque haya mucha gente que no lo crea el bullying mata”

“Los padres no tienen que enseñarles a sus hijos a burlarse de los demás a discriminarlos. El bullying mata y hoy fue Briana. Por eso desde el dolor queremos concientizar, ayudar en esta problemática que ocurre con más frecuencia de la que conocemos. Queremos que el nombre de Briana no se olvide y que ningún otro chico vuelva a pasar por esta situación. Que si está sufriendo bullying o acoso sepa que alguien lo puede escuchar. Padres hablen con sus hijos escúchenlo y busquen ayuda (...)”, agrego.

Para recordar y honrar la memoria de Briana la familia y amigos se van a reunir este lunes a partir de las 16.00 horas en el SEPAVE de Maipú Norte y Avenida México, donde pedirán Justicia y ser escuchados por las autoridades competentes para que se concientice a la comunidad sobre esta grave situación del bullying y el hostigamiento”.