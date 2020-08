La pandemia del Covid-19 y la violencia de género: un binomio peligroso en el Valle Central

La violencia contra la mujer es una pandemia igual a la que atraviesa todo el mundo con el Covid-19. El confinamiento en el domicilio, como principal medida para frenar el virus, derivó en otra pandemia peligrosa, la violencia de género que rebrotó en la sombra del Covid, ya que muchas mujeres y adolescentes, que sufren violencia física, psicológica y sexual, debieron convivir más tiempo con su agresor.

Desde que se dictó en nuestro país el DNU 297/2020 y al que nuestra provincia se adhirió, a mediados del mes de marzo, mediante el cual se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio, las consecuencias negativas que el encierro podía acarrear a las mujeres víctimas de violencia se reflejaron rápidamente en las denuncias judiciales por hechos de esta naturaleza.

Ya que si bien la violencia de género existía antes de la pandemia, el “encierro” disparó las estadísticas ya que solo se podía salir para lo estrictamente necesario, colocando así a las mujeres que sufren violencia de género ante una “condena”.

Según datos oficiales de la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género, en Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, se reportaron 1.200 hechos. Si bien la mayoría fueron radicados en dicha unidad judicial, otras tantas causas fueron giradas del resto de los precintos del Valle Central.

El número de denuncias recibidas durante el primer semestre del año en curso refleja un incremento de un 20 por ciento en relación al igual periodo del año pasado, siendo un cincuenta por ciento menor tal incremento si lo comparamos con la media nacional. Según el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, en la Argentina, con la cuarentena, se registró un aumento del 39 % de las consultas por violencia de género.

La crisis económica provocada por la pandemia también afecta a las mujeres más vulnerables que, en muchos casos, dependen económicamente de sus parejas. Según una publicación de la ONU Mujeres, la enfermedad Covid-19 se ha convertido en la “situación perfecta” para ejercer un comportamiento controlador y violento en el hogar. Y el aumento de las cifras en diferentes países lo confirman, realidad a la que nuestra provincia no está exenta.

En cuanto a los delitos que acompañan las denuncias por violencia contra la mujer, voceros judiciales señalaron los delitos de lesiones y amenazas, aun cuando indicaron que se advirtió un incremento en cuestiones como el hostigamiento, que si bien conforma la violencia de género no está tipificado como delito en el Código Penal, pero es muy común. El hostigamiento, según explicaron, puede ser un simple mensaje de texto con contenido denigrante hacia la mujer, la expareja que no acepta que la relación terminó, la busca y la sigue, etc.

A la violencia doméstica hay que sumarle el aumento de la “ciberviolencia” ejercida contra las mujeres y las niñas. Según explicaron especialistas y expertos en derechos de las mujeres, están aumentando las diferentes formas de violencia en línea, incluidos el acoso, el acoso sexual y el trollingsexual (mensajes provocadores, irrelevantes o fuera de tema en línea, de contenido sexual, con la principal intención de molestar o provocar una respuesta emocional negativa).

Así también, coinciden estos especialistas que uno de “los posibles caminos para combatir la violencia machista es comprender que es un problema grave, estructural y coyuntural, que no comienza con un femicidio, sino que este es la finalización de un cúmulo de múltiples violencias previas y que, si no actuamos comunitariamente, también podría convertirse en una pandemia”.