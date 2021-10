Las insólitas excusas de la directora del colegio donde abusaron de una nena de 11 años

El viernes pasado una mujer ingresó a una comisaría rosarina. Aseguraba que necesitaba hacer una denuncia de forma urgente. Poco antes, su hija de 11 años le había contado que, en el baño del colegio primario al que asiste, un compañero un año mayor que ella la había violado.

Luego de radicar la denuncia, la menor fue sometida a estudios médicos que comprobaron lesiones compatibles con abuso. Cuando los padres fueron a pedir explicaciones a la Escuela Primaria N°1319 José Ortolani, los directivos minimizaron el relato, no creyeron en la nena e insinuaron que el abuso se produjo en el seno familiar, según testimonios cercanos a la víctima. A raíz de esto, el Ministerio de Educación de Santa Fe decidió desplazar a la directora y a la vice.

El viernes pasado, la menor le relató a su madre que había sido atacada en el baño del colegio durante un recreo. Explicó que estaba con unas amiguitas cuando un chico más grande entró, la encerró y abusó de ella.

“Me dice que el martes, cerca del horario de salida, se metió un chico al baño que describió como alto, igual que su papá. Dijo que estaba con barbijo, gorra y el chalequito del cole. Me explicó que las otras nenas salieron corriendo pero ella quedó encerrada con él”, contó la madre ante los policías al momento de la denuncia.

La nena, según su propio relato, salió luego del baño y se fue a su aula aunque no dijo nada. La madre recordó que ese día, cuando pasó a buscar a su hija por la puerta del colegio, la menor no se dejó abrazar, algo que le resultó sumamente extraño. “Después cuando llegó a casa se encerró en su pieza y se tiró a dormir, cosa que no hace jamás”, aseveró.

El Juzgado de Menores a cargo del caso ordenó entrevistas psicológicas con la menor. Aún no se definió si está en condiciones de declarar en cámara Gesell.

En paralelo a esto, el padre y la madre de la víctima se acercaron al colegio para intentar entender qué había sucedido. Según denunciaron ante los medios y ante el Ministerio de Educación santafesino, la respuesta no fue la que esperaban.

“Lo primero que nos dijeron fue que ellos nos iban a ayudar pero si no íbamos a los medios, lo cual nos pareció raro. Además la directora insinuó que el abuso pudo haberse producido en mi casa, lo cual es una locura”, dijo la madre en diálogo con Infobae.

Otra de las supuestas respuestas que dio la directora ante el reclamo de los padres tuvo que ver con sus propias responsabilidades. Aseguró que las autoridades “brindan la educación”, pero que no pueden “saber lo que pasa en todos lados, menos en el baño”. En la misma reunión, la mujer les dijo a los padres que, quizás, ese día su hija había faltado. “Otra mentira porque yo ese día la pasé a buscar por el colegio como hago siempre”, recordó la madre.

A raíz de la causa judicial y de la repercusión pública que tuvo el caso, desde el Ministerio de Educación de Santa Fe decidieron tomar cartas en el asunto. En una reunión celebrada ayer por la mañana les comunicaron a todos los involucrados que “el personal directivo, es decir, la directora y vice de turno mañana y turno alternado ya solicitaron licencia y la misma fue otorgada. No regresarán a sus funciones y serán reemplazadas mientras dure la investigación”.

“Esto, en términos informales, significa que no vuelven más a sus cargos ya que quedan destituidos de los mismos”, explicó una fuente judicial.

Además, los responsables del área de educación provincial se comprometieron a conseguir maestros particulares para que la nena pueda seguir cursando desde su casa, ya que, por el momento, no podrá volver al colegio. No solo porque no está en condiciones psicológicas, sino porque aún se está realizando distintos estudios y exámenes médicos.