Le robaron los motores de las sillas de ruedas, pero se arrepintieron y se los devolvieron

El sábado por la mañana Juan Carlos se encontró con una triste escena: de su camioneta se habían robado las herramientas para arreglar sillas de rueda del equipo de fútbol adaptado del cual es parte su hijo.

Sin embargo, en la noche de ayer se llevó una gran sorpresa. Cerca de las 22:30, cuando estaba cerrando el portón de su casa para irse a dormir, encontró una bolsa blanca con los dos motores que le habían robado y junto a ella una nota que decía: “Discúlpeme, que Dios bendiga a su hijo y a su familia. En la calle hay hambre”.

En dialogo con Arriba Córdoba (eldocetv), la víctima del robo manifestó que considera que realmente se arrepintieron por el contenido del texto: “Hablar de Dios es algo muy profundo, creo que la vida nos enseña a veces y nos da otra oportunidad”, expresó.

“Estoy con una satisfacción enorme. Sinceramente no sé si agradecer la buena reflexión de esta persona”, manifestó y agregó que por lo menos el ladrón “está recapacitando y se dio cuenta que cometió un error”. La nota que dejaron los ladrones. (Foto: gentileza El Doce)

Sin embargo, remarcó que “hay mucha gente que esta pasando hambre”, pero que se dedica a trabajar. “Yo todos los días me levanto y trato de ayudar a alguien que necesita su silla para seguir trabajando. Gente que se levanta a las 8 de la mañana a cuidar autos en su silla de ruedas y gracias al aporte que yo hago, están pudiendo trabajar y vivir de eso”, explicó.

A pesar de que devolvieron los motores, aún falta recuperar un juego de pedales de 15 mil pesos y un programador destinado a definir la velocidad específica de las sillas. Piden ayuda para recuperarlas. (Foto: gentileza El Doce)

Por eso, Juan Carlos para que le devuelvan todo para poder seguir colaborando con Titanes, el equipo del cual su hijo es arquero. “Yo espero que ellos me llamen. No tengan vergüenza ni miedo, tienen elementos que no se los van a poder vender a nadie y que son de suma utilidad para nosotros”, remarcó.

Finalmente, Juan Carlos indicó que los motores van a ser colocados en la silla de ruedas de uno de los jugadores para que pueda jugar el próximo sábado.