Llevó a su bebé de 2 años al hospital porque estaba "frío": lo habían asesinado a golpes

Un despiadado crimen conmocionó al partido bonaerense de Zárate. Un nene de 2 años fue llevado por su madre al hospital de Campana porque estaba "frío". Los médicos descubrieron que habían golpeado al chico en el cráneo. Pese a sus intentos por salvarlo, murió poco después y la policía detuvo a la mujer y su pareja acusados por el crimen.

Todo ocurrió este sábado en una casa, en Buchardo y Saavedra, en el barrio Bosch, en ese distrito bonaerense ubicado a unos 90 kilómetros al norte de la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación comenzó cuando una mujer de 30 años llevó al hospital San José de Campana a su hijo, identificado como Tobías Suárez, y aseguró que el nene estaba "frío".

El niño murió poco después de haber ingresado al centro asistencial, por lo que los médicos dieron intervención a la Policía.

La autopsia, ordenada por el fiscal Matías Ferreiros, determinó que Tobías sufrió un golpe en el cráneo y que tenía traumatismos en distintas partes del cuerpo. Además, tenía quemaduras y lesiones de vieja data en el torso y en la espalda.

"Es un chico que padeció maltratos, habrá que dilucidar en qué circunstancias sucedió el último ataque", indicó una fuente de la investigación.

A cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Campana, Ferreiros ordenó la detención de su madre, llamada Erika Julieta Suárez, a quien imputó por el delito de "homicidio agravado por el vínculo". También apresaron a su pareja, identificada como Jorge Julio Rodríguez (34), por "homicidio".

Luego, el fiscal remitió el expediente a la fiscalía de turno en Zárate, ya que el hecho ocurrió en esa ciudad. Es así que el personal de la UFI 7 indagará este domingo a los sospechosos y procurará determinar si ambos tuvieron participación en el crimen.