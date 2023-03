Madre reclamó justicia por el abuso de sus dos hijos: el acusado no está detenido

Frente a Fiscalía la madre de dos víctimas de abuso reclamó junto a familiares y amigos por la pronta detención de un hombre, quien es pareja de la tía de los jóvenes. El desgarrador pedido ante la justicia local es para que Víctor Espeche, tal es el nombre de la persona acusada sea detenido a la brevedad.

Gabriela, madre de los dos jóvenes abusados, indicó que conoció lo que le pasó hace poco pero que los abusos se venían sucediendo desde hace años. Los hechos trascendieron ahora, tras el relato de la hija de la mujer, una jovencita de 18 años que recién pudo contar su calvario. A esto se debe sumar que el mismo acusado también habría abusado del otro hijo, un muchacho de 19 años que es discapacitado.

“Estamos pidiendo que, por lo menos le den la prisión preventiva a este abusador. Por lo menos eso, para tener un poco de paz y poder dormir en paz. Mi hija está mal y hasta llegó a comentar que no quiere vivir más”, comenzó contando Gabriela. Luego señaló que los hechos se denunciaron recientemente porque la víctima estaba bajo amenaza. “Ella recié se animó a contarlo ahora que cumplió los 18 años y además porque ella no quería darme un disgusto porque yo estaba mal de salud. Ahora me contó que él le decía, que era ella o su hermano”, dijo.

“Esta marcha es para que Catamarca conozca quién es el mostruo que teníamos en la familia”, sentenció con dolor la mujer.

La protesta se realizó a la espera de tener respuesta de parte de la fiscal Antonella Kranevitter, quien lleva la causa. Gabriela, luego de la manifestación logró tener contacto con la funcionaria judicial quien le adelantó lo que se está trabajando y las razones por las que Espeche aún no ha sido detenido.

En este sentido, según lo dicho por la fiscal, se deben completar las pericias psiquiátricas y la Cámara Gesell con el joven de 19 años, para que, con toda esa prueba recién se pueda solicitar la detención. “Me dijo que ella puede dar la orden de detención pero que a la brevedad va a volver a quedar libre, porque todo tiene que estar justificado”, adelantó Gabriela en diálogo con La Unión-

Fotos y videos: Silvina Bravo