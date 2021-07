Mamá de Guadalupe: "No quiero que pase otro mes más sin mi hija"

En San Luis aumenta la desesperación. A casi un mes de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero sigue sin haber rastros. El 14 de junio estaba jugando a la rayuela y escondida en el Barrio 544 Viviendas, y nadie volvió a saber de ella. Sus seres queridos, ven transcurrir el tiempo con dolor y desesperación.

“No hemos tenido ninguna novedad, solamente sabemos que se sigue buscando”, transmitió en el inicio de esta semana la mamá de Lupita, Yamila Cialone. Durante este fin de semana hubo rastrillajes en San Francisco del Monte de Oro e inspecciones en diferentes propiedades de San Luis, Buena Esperanza y Villa de la Quebrada.

En declaraciones a el diario El Chorrillero, la joven hizo alusión a la marcha que convocaron para el próximo miércoles, al cumplirse un mes de la desaparición. Precisó que la manifestación se replicará en diferentes puntos de la Argentina. En la capital puntana el punto de encuentro será en el Correo Argentino a las 17.

“Voy a pedir que se siga buscando a Guada, que se siga difundiendo, que la gente siga pegando carteles o publicando en las redes sociales”, sostuvo Yamila y apeló al acompañamiento de la población.

Por otro lado, afirmó que la Policía conoce las hipótesis que tiene y podrían estar vinculadas a lo que sucedió esa tarde de lunes mientras festejaban un cumpleaños.

La mamá también aprovechó para dirigirse a las personas que tienen a la nena: “Que me la devuelvan, ella es mía. Nadie tenía el derecho de quitármela. Tiene que estar conmigo ya. No quiero que pasen otros meses más sin mi hija. No sé cómo resistiría”.

En este sentido, comentó que el hermano de Guada “siempre pregunta” por ella, aunque comprende lo que está sucediendo.

“La quiero con vida y conmigo de vuelta. La amo y la voy a seguir buscando”, insistió.