Maniataron a un matrimonio de adultos mayores en su casa para robarle

Sucedió esta mañana minutos después de las 9.00 en un domicilio de calle Junín al 300, pero recién trascendió hace instante cuando la policía alertada por un amigo del matrimonio de adultos mayores llego al inmueble y los encontró maniatados, lesionado y en una crisis de nervios. Personal del SAME llego al domicilio y asistido a las víctimas. Cabe recordar que el mes de octubre del año pasado, más precisamente para el día de la madre, desconocidos habían ingresado a esta vivienda y se robaron 50 mil dólares y joyas de oro.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso LA UNION a las 9.10 llamaron a la puerta del domicilio de la familia Acuña Isi. María del Valle, de 84 años abrió la puerta pensando que se trataba de la empleada doméstica ya que era hora de su ingreso, pero se trataban de tres hombres, quienes vestían camisa de grafa y pantalón de jeans, según recordó la victima a la policía.

Estas personas, siempre de acuerdo a su relato, la empujaron con violenta y se metieron a la vivienda. De allí la llevaron hasta uno de las habitaciones del fondo de la casa donde estaba su marido y con violencia los maniataron a ambos usando bufandas y cintos. Tras inmovilizar a los moradores, los delincuentes le exigían que les entregaran el dinero que ellos sabían supuestamente las víctimas tenían en el domicilio mientras revisaban toda la casa Luego se marcharon aparentemente por la puerta de acceso principal que había quedado sin seguridad.

Al cabo de varios minutos, la mujer logro zafarse de las ataduras y se comunicó con un amigo de la familia quien llamo a la policía.

Al lugar acudieron efectivos de la comisaria Cuarta quienes se entrevistaron con las víctimas. María del Valle fue quien les relato lo ocurrido y con los datos aportados de los tres ladrones desde el comando se alertó a todas las patrullas para la ubicación de los mismos.

Al lugar del ilícito, arribo también una ambulancia del SAME cuyo personal médico asistido al matrimonio de adulto mayor, presentando el hombre fricciones en el antebrazo producto de las ataduras.

En cuanto a si los delincuentes lograron o no llevarse algún tipo de botín, los investigadores aguardaban que familiares del matrimonio llegaran al lugar para que pudieran corroborar el faltante de alguna pertenencia.