Martes trágico: Tres hombres murieron en solo un par de horas en la Capital y Ambato

El último mes del año tuvo un trágico inicio. Tres hombres de entre 19 y 37 años fallecieron ayer a la tarde, en distintos hechos ocurridos entre las 14:30 y las 18:00 de ayer, en la Capital y el departamento Ambato.

En el primero de los hechos, a las 13:50 horas, un joven de 19 años, identificado como Nazareno Narváez, falleció ahogado en el Río del Valle, más precisamente detrás de la finca aoniquen, en inmediaciones a la Quebrada de Moreira.

De acuerdo a la información policial a la que tuvo acceso este diario, al arribar al lugar, los efectivos encontraron en el borde del río a tres adolescentes de 17, 14 y 15 años, quienes les manifestaron que mientras caminaban por el lugar, vieron a la víctima flotando en el espejo de agua, por lo que ingresaron al río y lo sacaron hasta la orilla, donde fue hallado, pero ya no respiraba. A pocos metros del cuerpo del joven, había una motocicleta Zanella 110cc; color gris oscuro; dominio A021kPO, unas prendas de vestir y un casco.

Al cabo de unos minutos, arribó una ambulancia del SAME, quien constató el fallecimiento de Narváez. Finalmente, una vez que el personal judicial y peritos concluyeron con su trabajo, personal de bomberos llegó a la escena y trasladó el cuerpo a la morgue. Si bien, según el médico legista, no encontró lesiones en la víctima, el fiscal dispuso la realización de la autopsia ya que se habría encontrado restos de pegamento en sus manos. El momento más dramático se vivió cuando a la escena llegó el padre y reconoció el cuerpo de su hijo.



Accidente de trabajo

En tanto, a las 16:50, un fatal accidente de trabajo sucedió en pleno centro de la ciudad Capital. LA UNIÓN pudo conocer de voceros policiales y judiciales que a la hora referida, un llamado telefónico alertó al Comando Radioeléctrico que en calle Esquiú al 100, más precisamente en el local “Vaca Mística”, habia una persona herida.

De inmediato, el móvil de la Comisaría Quinta se constituyó en el lugar, encontrando tendido en el suelo a un hombre, a quien identificaron como Nazareno Quito Quinteros, de 37 años, quien estaba inmóvil, sin conocimiento, por lo que de inmediato convocaron al personal del SAME, quienes lo asistieron en el lugar para posteriormente trasladarlo al Hospital San Juan Bautista, donde finalmente murió. Junto a la víctima, se encontraba Emiliano Del Campo, quien dijo ser el propietario del inmueble donde Quinteros estaba realizando trabajos de albañilería y electricidad.

Mientras la víctima era llevada al hospital, el propietario del negocio le habría relatado a la Policía que Quinteros se habría caído del techo del inmueble mientras realizaba trabajos de electricidad. Al precipitase al suelo, la víctima golpeó fuertemente la cabeza contra el suelo. Según habría indicado, la caída se habría producido al romperse, por causas que se tratan de establecer, la estructura donde Quinteros estaba parado.





Deceso

Al ingresar al Hospital San Juan Bautista, la víctima fue llevada a reanimación, para luego practicársele una tomografía computarizada, lo que determinó que había sufrido múltiples fracturas en el cráneo, lesiones, seguidas de un paro cardiorrespiratorio, por lo que murió a las 18:15 aproximadamente. Tras el deceso, el fiscal Brizuela dispuso que el cuerpo sea examinado por el médico legista y los peritos, y personal de la Unidad Judicial N° 5 trabajara en la escena del luctuoso accidente de trabajo. Por otra parte, Roque Fabián González, de 35 años, se quitó la vida en la localidad de La Puerta, departamento Ambato. En todos los casos, el fiscal en turno dispuso que los cuerpos de las infortunadas víctimas fueran trasladados a la Morgue Judicial, para la realización de las respectivas autopsias.