Mujer atacó a machetazos a un vecino en una discusión

Los episodios de violencia no cesan en la cuarentena. A pesar de la prohibición de salir de los domicilios, cada vez son más los ataques con armas en la vía pública.

El lunes, cerca de la medianoche, el móvil de la Comisaría Tercera acudió al barrio Malvinas Argentinas, donde había una persona herida de arma blanca.

Al arribar la patrulla, los uniformados encontraron en el frente de una vivienda a un hombre, de apellido Reyes (31) a quien, a simple vista, podía observársele diversas heridas cortantes de las que emanaba sangre. Mientras convocaban al personal del SAME, el herido les relató que, momentos antes, había mantenido una discusión con una vecina de apellido Díaz (31) -los motivos no trascendieron-, quien tomó un machete y comenzó a agredirlo, provocándole dichas lesiones. Con los datos aportados por el herido y mientras el personal médico lo trasladaba al hospital de urgencias, los encargados del procedimiento fueron a buscar a la vecina agresora, a quien arrestaron. También, del lugar secuestraron un machete, elemento que sería el usado por Díaz para agredir al vecino. El hecho fue informado al fiscal en feria extraordinario, quien dispuso que Díaz quedara alojada en la Comisaría de la Mujer.



Entre hermanos

Otro hecho de sangre fue ayer a la madrugada, pasada la 1:30. El escenario, un domicilio de calle Vicente Bascoy al 1.000 donde, por motivos que se investigan, un sujeto de 29 años atacó a su hermano de 14.

De acuerdo a la información policial, efectivos de la Comisaría Séptima arrestaron a Laureano Gómez Bustos, quien momentos antes lesionó con un pedazo de vidrio a su hermano adolescente, provocándole una lesión cortante a la altura de la frente.

Mientras el agresor era llevado a la comisaría, la policía convocó al personal del SAME, quienes asistieron al adolescente, no siendo necesario su traslado al hospital. Asimismo, la policía le indicó a la madre del chico herido realizar la denuncia en el Precinto Judicial N° 7.