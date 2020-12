Naim Vera pidió declarar y reconoció el homicidio de Brenda, pero negó el femicidio

A poco más de una semana de cumplirse diez meses del homicidio y femicidio de Brenda Micaela Gordillo y cuando la investigación parecía haber sido concluida por el fiscal Hugo costilla tras recibir la confirmación que los restos hallados en un basurero y a la vera de la ruta Provincial Nº 4 eran de Micaela, la causa tuvo un giro importante.

Minutos después de las ocho de la mañana el único detenido por el horrendo crimen de la joven Gordillo ocurrido el primero de marzo pasado fue trasladado a la torre acondicionada en el Penal para llevar a cabo las audiencia de vídeo conferencia entre los imputados y la justicia.

Según pudo saber este diario, dicha audiencia estaba prevista que se concrete el pasado lunes en el mismo horario, pero el fiscal tuvo que viajar a Santa Rosa y la audiencia se postergó para hoy. Asesorado por su abogado defensor Naim, quien enfrenta la pena de prisión perpetua, de ser encontrado culpable en un juicio oral, pidió declarar por primera vez en la causa. Iván, hermano de la víctima, le contó a este diario que si bien ellos como parte querellante no pudieron presenciar la audiencia, sus abogados les comentaron que "el femicida -por Naim-declaró y si bien se hizo cargo del homicidio negó todos los otro agravantes". Agregando "este femicida dijo que no habían tenido una relación de pareja y por ende no se trata de un femicidio".

El joven también comentó que sus letrados solicitaron a la fiscalía copia de la declaración de Vera para conocer en mayor detalle lo que dijo.

Cabe recodar que Naim Vera está imputado del delito de homicidio y femicidio por una relación de pareja preexistente.

El lunes, familiares y amigos de Brenda volvieron a marchar y reclamaron justicia para la joven enfrente a la fiscalía y la Cámara Penal Nº 1 donde por la fecha de ocurrencia del hecho se materializara el juicio oral y público una vez que la causa sea elevada por el ministerio público fiscal