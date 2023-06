Natalia Rojas: "Que se pongan las pilas y laburen en el Ministerio de Desarrollo Social"

Natalia Rojas se mostró molesta e indignada ante la actuación de la Justicia que el día de ayer retomó la línea investigativa en la causa del crimen del exministro Juan Carlos Rojas que pone bajo sospecha a Fernando, y realizó una inspección en la concesionaria donde trabaja.

“El tema es la forma en la que llegaron. Muy prepotente, queriendo atropellar todo, siendo que es su puesto de trabajo primero, y toda la revolución que genera esto. Fue sin sentido a esta altura de la investigación, y el tiempo que pasó. A parte, son imágenes que ya se tomaron en su momento. No sé qué quisieron buscar, no sé que quisieron demostrar. ¿Cómo que están trabajando?. Qué se pongan a trabajar como corresponde donde tienen que trabajar.” cuestionó Natalia este jueves ante la prensa local luego de presentar una denuncia contra el ex Jefe de Homicidios por encubrimiento.

“Estamos cansados de que nos apunten. Tenemos muchísimas testimoniales. Es como volver sobre lo mismo. Que se pongan las pilas y laburen donde tienen que trabajar, que es el Ministerio de Desarrollo, que está más que claro. Seguimos dando vuelta perdiendo tiempo en cosas que no tienen sentido” finalizó.